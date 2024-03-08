UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "Ліги Сміху" одружився: як виглядає обраниця коміка (фото)

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Український комік Віктор Розовий, відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", одружився.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт бійця 3-ї окремої штурмової бригади.

Віктор Розовий одружився

Так, сьогодні, 8 березня, артист опублікував фото, на якій позує разом зі своєю дружиною.

Новоспечене подружжя хизується обручками на пальцях.

Для важливої події комік обрав чорну вишиванку, у той час як його обраниця одягнула стриманий класичний костюм сірого кольору.

"Вітаю!", - коротко підписав кадр Віктор.

Віктор Розовий з дружиною (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ Розовий був учасником команди Загорецька Людмила Степанівна, а також брав участь у проєкті "1+1" "Ігри приколів".

Після 24 лютого 2022 року Віктор записався добровольцем у полк "Азов".

Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках, брав участь у обороні Києва.

Раніше ми розповідали, що зірка "МастерШеф" повідомила про вагітність.

Також ми писали, що Віталій Козловський одружився та показав ніжне фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лига смехаЗірки шоу-бізнесуОдруження