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Звезда "Лиги Смеха" женился: как выглядит избранница комика (фото)

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский комик Виктор Розовый, известный многим украинцам как юморист из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", женился.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт бойца 3-й отдельной штурмовой бригады.

Виктор Розовый женился

Так, сегодня, 8 марта, артист опубликовал фото, на которой позирует вместе со своей супругой.

Новоиспеченные супруги хвастаются обручальными кольцами на пальцах.

Для важного события комик выбрал черную вышиванку, в то время как его избранница надела сдержанный классический костюм серого цвета.

"Поздравляю!", - коротко подписал кадр Виктор.

Виктор Розовый с женой (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, до полномасштабного вторжения РФ Розовый был участником команды Загорецкая Людмила Степановна, а также участвовал в проекте "1+1" "Игры приколов".

После 24 февраля 2022 года Виктор записался добровольцем в полк "Азов".

Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях, участвовал в обороне Киева.

Ранее мы рассказывали, что звезда "МастерШеф" сообщила о беременности.

Также мы писали, что Виталий Козловский женился и показал нежное фото.

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