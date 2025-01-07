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Зірка "Кварталу" вперше показала свого коханого

Олександра Машлятіна (фото: instagram.com/mashliatina)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна розсекретила свої стосунки та вперше показала свого обранця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Порадниця", куди гумористка пришла разом зі своїм коханим.

Обранцем Машлятіної став 28-річний фотограф Іван Кабанков. Скільки вони разом - невідомо, але Новий 2025-й рік закохані зустрічали разом із родиною артистки.

Посередині - бойфренд Саші Машлятіної (скріншот з відео)

Іван назвав це святкування найкращим у своєму житті.

"Найкраще Різдво було в мене минулого року, тому що я його зустрів в родинному колі Сашиної родини. Але там був один момент. Саша мене попередила: "Ваню, треба буде якусь колядку розказати". А не знаю ні однієї. Я увесь вечір смикав колінкою під столом і боявся, коли мене викличуть. Але все вийшло нормально", - зізнався бойфренд Саші.

Іван Кабанков (фото: instagram.com/ivankabankov)

Гумористка не приховує: вона вже чекає на пропозицію руки та серця.

 

До слова, раніше Машлятіна протягом кількох років перебувала у стосунках з чорнявим красенем.

Щоправда, Олександра не охоче коментувала своє особисте і завжди прагнула все тримати за кулісами популярності.

Олександра Машлятіна з екс-коханим (фото: instagram.com/mashliatina)

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