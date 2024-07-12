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Зірка "Кварталу" Сопонару "запалила" танцями на вулиці та нарвалася на хейт

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Катерина Зелінська

Відома українська акторка, учасниця шоу "Квартал 95" Ірина Сопонару, станцювала запальний танець на одній з вулиць столиці. Її аудиторія не дуже оцінила такий вчинок зірки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку артистки.

На своїй сторінці акторка опублікувала відео, на котрому Сопонару витанцьовує на пішохідному переході. Для допису вона обрала трек Наді Дорофєєвої "Хартбіт". 

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Я не танцювала 100 років і зрозуміла, наскільки мені це допомагає. Чи то ендорфіни вивільняються, чи то ще щось, але, щоб "кукушечка" не відлетіла остаточно, варто спробувати", - поділилась Ірина.

Також вона додала, що, на її думку, донати на допомогу теж підтримують психічний стан. Акторка закликала свою аудиторію надіслати кошти у притулки для тварин. 

У коментарях думки щодо відео артистки розділись. Хтось потішився за Ірину, а хтось зазначив, що після останніх подій подібні відео недоречні. Ось деякі з коментарів:

  • Як на часі такі відео... Три дні тому таке горе сталося, у вас не має поваги.
  • Гарний ролик, але розмахувати перед людьми руками - це якось не дуже виховано.
  • "Кукушечка" уже відлетіла, пізно згадала про неї.
  • В країні війна, але не для вас.
  • Як гарно, круто та енергійно
  • Танцюй, Iрiша! Дуже класно!

 

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