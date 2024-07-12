Зірка "Кварталу" Сопонару "запалила" танцями на вулиці та нарвалася на хейт

Відома українська акторка, учасниця шоу "Квартал 95" Ірина Сопонару, станцювала запальний танець на одній з вулиць столиці. Її аудиторія не дуже оцінила такий вчинок зірки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку артистки.
На своїй сторінці акторка опублікувала відео, на котрому Сопонару витанцьовує на пішохідному переході. Для допису вона обрала трек Наді Дорофєєвої "Хартбіт".
"Я не танцювала 100 років і зрозуміла, наскільки мені це допомагає. Чи то ендорфіни вивільняються, чи то ще щось, але, щоб "кукушечка" не відлетіла остаточно, варто спробувати", - поділилась Ірина.
Також вона додала, що, на її думку, донати на допомогу теж підтримують психічний стан. Акторка закликала свою аудиторію надіслати кошти у притулки для тварин.
У коментарях думки щодо відео артистки розділись. Хтось потішився за Ірину, а хтось зазначив, що після останніх подій подібні відео недоречні. Ось деякі з коментарів:
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