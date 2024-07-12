Звезда "Квартала" Сопонару "зажгла" танцами на улице и нарвалась на хейт

На своей странице актриса опубликовала видео, на котором Сопонару танцует на пешеходном переходе. Для спубликации она выбрала трек Нади Дорофеевой "Хартбіт".

Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Я не танцевала 100 лет и поняла, насколько мне это помогает. То ли эндорфины высвобождаются, то ли еще что-то, но чтобы "кукушечка" не улетела окончательно, стоит попробовать", - поделилась Ирина.

Также она добавила, что, по ее мнению, донаты на помощь тоже поддерживает психическое состояние. Актриса призвала свою аудиторию отправить средства в приюты для животных.

В комментариях мнения о видео артистки разделись. Кто-то порадовался за Ирину, а кто-то отметил, что после последних событий подобные видео неуместны. Вот некоторые из комментариев: