Зірка "Кварталу" чесно відповіла, чи думала про мобілізацію: "Несу іншу роль"

Гумористка та зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна розповіла, що думала про те, аби піти воювати. Втім, вона поки що не наважилася на такий крок.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) про це Нікітіна розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.
За словами Нікітіної, вона позитивно ставиться до мобілізації. Вона заявила, що колись навіть хотіла піти служити у Національну гвардію.
"Я сама дуже довго і навіть зараз часто міркую про це, щоб самій піти. І в мене був період, коли я відкрила цей бланк, заповнювати в Нацгвардію чи щось таке... Я шукала: "Як вступити в ЗСУ", - зізналася гумористка.
"І я цей бланк відкрила, почала його заповнювати, сиджу і плачу. І розумію, що так. Я там вино пила, щось таке. І думаю: напевно треба переспати з цією думкою", - додала вона.
Нікітіна хотіла робити таке рішення тверезою. А плакала через те, що втомилася "від усього" й хотіла стати прикладом для інших. При цьому артистка розуміла, що це страшно.
На думку гумористки, на фронт мають брати жінок, які цього хочуть. Але українки - продовження нації, зазначила вона.
"Якщо будуть мобілізувати жінок, як і чоловіків, то в нас не залишиться людей. Залишаться бабусі, дідусі та діти", - вважає Нікітіна.
"Хочу і розумію, що напевно, поки немає мобілізації для жінок, я залишаюся на тому місці. Тому що мені здається, що я несу зараз іншу роль", - додала вона.
Гумористка зазначила, що вона "несе людям позитив та оптимізм", а також "трошки підтримує моральне здоров'я" українців й волонтерить. А тому, додала Нікітіна, їй "треба пожити ще тут".
До слова, раніше Нікітіна розповіла, чому хейтять зірок "Кварталу".
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