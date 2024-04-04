Зірка "Кварталу" чесно відповіла, чи думала про мобілізацію: "Несу іншу роль"

За словами Нікітіної, вона позитивно ставиться до мобілізації. Вона заявила, що колись навіть хотіла піти служити у Національну гвардію.

"Я сама дуже довго і навіть зараз часто міркую про це, щоб самій піти. І в мене був період, коли я відкрила цей бланк, заповнювати в Нацгвардію чи щось таке... Я шукала: "Як вступити в ЗСУ", - зізналася гумористка.

"І я цей бланк відкрила, почала його заповнювати, сиджу і плачу. І розумію, що так. Я там вино пила, щось таке. І думаю: напевно треба переспати з цією думкою", - додала вона.

Нікітіна хотіла робити таке рішення тверезою. А плакала через те, що втомилася "від усього" й хотіла стати прикладом для інших. При цьому артистка розуміла, що це страшно.

Зірка "Жіночого кварталу" відповіла, що думає про мобілізацію (скріншот)

На думку гумористки, на фронт мають брати жінок, які цього хочуть. Але українки - продовження нації, зазначила вона.

"Якщо будуть мобілізувати жінок, як і чоловіків, то в нас не залишиться людей. Залишаться бабусі, дідусі та діти", - вважає Нікітіна.

"Хочу і розумію, що напевно, поки немає мобілізації для жінок, я залишаюся на тому місці. Тому що мені здається, що я несу зараз іншу роль", - додала вона.

Гумористка зазначила, що вона "несе людям позитив та оптимізм", а також "трошки підтримує моральне здоров'я" українців й волонтерить. А тому, додала Нікітіна, їй "треба пожити ще тут".