UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "Кварталу" чесно відповіла, чи думала про мобілізацію: "Несу іншу роль"

Нікітіна зізналася, що хотіла піти служити (фото: instagram.com/nikitkinna)
Автор: Поліна Іваненко

Гумористка та зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна розповіла, що думала про те, аби піти воювати. Втім, вона поки що не наважилася на такий крок.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) про це Нікітіна розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами Нікітіної, вона позитивно ставиться до мобілізації. Вона заявила, що колись навіть хотіла піти служити у Національну гвардію.

"Я сама дуже довго і навіть зараз часто міркую про це, щоб самій піти. І в мене був період, коли я відкрила цей бланк, заповнювати в Нацгвардію чи щось таке... Я шукала: "Як вступити в ЗСУ", - зізналася гумористка.

"І я цей бланк відкрила, почала його заповнювати, сиджу і плачу. І розумію, що так. Я там вино пила, щось таке. І думаю: напевно треба переспати з цією думкою", - додала вона.

Нікітіна хотіла робити таке рішення тверезою. А плакала через те, що втомилася "від усього" й хотіла стати прикладом для інших. При цьому артистка розуміла, що це страшно.

Зірка "Жіночого кварталу" відповіла, що думає про мобілізацію (скріншот)

На думку гумористки, на фронт мають брати жінок, які цього хочуть. Але українки - продовження нації, зазначила вона.

"Якщо будуть мобілізувати жінок, як і чоловіків, то в нас не залишиться людей. Залишаться бабусі, дідусі та діти", - вважає Нікітіна.

"Хочу і розумію, що напевно, поки немає мобілізації для жінок, я залишаюся на тому місці. Тому що мені здається, що я несу зараз іншу роль", - додала вона.

Гумористка зазначила, що вона "несе людям позитив та оптимізм", а також "трошки підтримує моральне здоров'я" українців й волонтерить. А тому, додала Нікітіна, їй "треба пожити ще тут".

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Жіночий кварталЗірки шоу-бізнесуМобілізація в Україні