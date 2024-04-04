"Був сильний обстріл": Козловський вперше розкрив деталі таємного весілля

Новина про те, що співак Віталій Козловський вперше став батьком , ошелешила його фанів. Але на цьому артист не зупинився. Він вперше розповів, як таємно одружився та що цьому передувало.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Козловський розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

"Я просто підійшов і сказав"

Як виявилося, співак та його обраниця Юлія навіть не думали одружуватися та ніколи про це не говорили. Але потім Козловський змінив свою думку.

"Я збагнув, а як так, що у нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде прізвище у сина? Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня у мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося", - розповів артист.

Це сталося тоді, коли кохана співака мила посуд. Вона просто сказала: "Добре". І після цього продовжила займатися своїми справами.

"Був сильний обстріл, ми не виспані в машині, сфотографувалися, зайшли в РАЦС, розписалися, навіть біля РАЦСУ не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними і поїхали у торговельний центр купувати обручки", - пояснив Козловський.

Козловський вперше став батьком (скріншот)

"Не буду його бити"

Нині ж артист щасливий у стосунках. Він радіє появі сина й навіть вже знає, як буде його виховувати.

"Я сьогодні розумію, що мій тато продовжується у моєму сині, я не можу сьогодні плакати. Я, коли дивлюсь на свого сина, посміхаюся. Можу сидіти годинами, покласти на руку, роздивлятися, співати пісні, розповідати, що буду його охороняти, і дам виховання, якого у мене не було, що треба цінувати життя, берегти жінок", - зізнався артист.

"Я його дуже сильно люблю. Я ніколи не буду його бити, мене страшенно мама била, тато один раз - я це запам'ятав. Мама була "поганим поліцейським", дитині треба бути другом. Я хочу, щоб син був джентльменом", - додав він.

Козловський хоче, аби його дитина стала гідною людиною, поважала свою країну й завжди говорила правду.

"Але я знаю, це буде абсолютна любов, я його обожнюю. До народження сина я загадував бажання - "я, я, мені", сьогодні, є "ми, і для нього", я хочу, щоб він не чув сирен і скінчилась війна", - зізнався співак.



