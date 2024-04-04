Звезда "Квартала" честно ответила, думала ли о мобилизации: "Несу другую роль"

По словам Никитиной, она положительно относится к мобилизации. Она заявила, что когда-то даже хотела пойти служить в Национальную гвардию.

"Я сама очень долго и даже сейчас часто размышляю об этом, чтобы самой пойти. И у меня был период, когда я открыла этот бланк, заполнять в Нацгвардию или что-то такое... Я искала: "Как вступить в ВСУ", - призналась юмористка .

"И я этот бланк открыла, начала его заполнять, сижу и плачу. И понимаю, что да. Я там вино пила, что-то такое. И думаю: наверное надо переспать с этой мыслью", - добавила она.

Никитина хотела делать такое решение трезвой. А плакала за то, что устала "от всего" и хотела стать примером для других. При этом артистка понимала, что это страшно.

Звезда "Женского квартала" ответила, что думает о мобилизации (скриншот)

По мнению юмористки, на фронт должны брать женщин, которые этого хотят. Но украинки - продолжение нации, отметила она.

"Если будут мобилизовать женщин, как и мужчин, то у нас не останется людей. Останутся бабушки, дедушки и дети", - считает Никитина.

"Хочу и понимаю, что, наверное, пока нет мобилизации для женщин, я остаюсь на том месте. Потому что мне кажется, что я несу сейчас другую роль", - добавила она.

Юмористка отметила, что она "несет людям позитив и оптимизм", а также "чуть-чуть поддерживает моральное здоровье" украинцев и волонтерит. А потому, добавила Никитина, ей "надо пожить еще здесь".