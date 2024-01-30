ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шеннен Догерті заявила, що боїться стати іншою людиною після лікування раку: деталі

Вівторок 30 січня 2024 22:35
UA EN RU
Шеннен Догерті заявила, що боїться стати іншою людиною після лікування раку: деталі Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)
Автор: Юлія Любченко

Шеннен Догерті у своєму подкасті під час розмови з лікарем заявила, що вона дуже боїться стати іншою, після того, як її курс лікування закінчиться.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку акторки.

Шеннен Догерті боїться стати іншою людиною після лікування

Шеннен Догерті влаштувала онлайн розмову зі своїм лікарем, та в один момент вона каже, що вона боїться того, що радіація може змінити її особистість, а також заявила, що після лікування вона може вийти іншою людиною.

Розмову з доктором Аміном Мірхаді, акторка влаштувала у своєму подкасті “Let's Be Clear”.

"Радіація може бути дуже страшною річчю, особливо коли вона стосується вашого мозку, звичайно, я була приголомшена і запитала: Чи зміниться те, ким я є, адже це мене дуже хвилює", - сказала Догерті.

Догерті також розповіла, що якось вона пожартувала зі своїм лікарем щодо бажаного побічного ефекту операції - вона сподівалася, що він доторкнеться до тієї частини мозку, яка змусить зірку вільно говорити вісьмома мовами.

Частиною місії Догерті є проживати кожен день якомога позитивніше, з великою надією на здорове майбутнє. А за словами доктора Мірхаді, позитивне мислення й справді може мати гарний фізичний вплив на організм.

"Слухай, я можу померти сьогодні. Я можу померти через 20 років. Я можу померти, виходячи з дому, і, знаєте, на мене впаде дерево, або автобус зіб'є мене, чи що завгодно. Або я можу померти від раку. Я можу прожити кожен день якомога позитивніше з великою надією, прийняти її і сказати: «Вау, я можу знову прокинутися", - завершила свою думку Шеннен.

Раніше ми розповідали про те, як Шеннен Догерті висловилась про свої похорони.

Також читайте наш матеріал про смерть актора культового серіалу "Район Беверлі-Гіллз" Девіда Гейла.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса
NEWS
Спроба №2. В Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію
Спроба №2. В Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію