Шеннен Догерті заявила, що боїться стати іншою людиною після лікування раку: деталі

Шеннен Догерті у своєму подкасті під час розмови з лікарем заявила, що вона дуже боїться стати іншою, після того, як її курс лікування закінчиться.

Шеннен Догерті боїться стати іншою людиною після лікування

Шеннен Догерті влаштувала онлайн розмову зі своїм лікарем, та в один момент вона каже, що вона боїться того, що радіація може змінити її особистість, а також заявила, що після лікування вона може вийти іншою людиною.

Розмову з доктором Аміном Мірхаді, акторка влаштувала у своєму подкасті “Let's Be Clear”.

"Радіація може бути дуже страшною річчю, особливо коли вона стосується вашого мозку, звичайно, я була приголомшена і запитала: Чи зміниться те, ким я є, адже це мене дуже хвилює", - сказала Догерті.

Догерті також розповіла, що якось вона пожартувала зі своїм лікарем щодо бажаного побічного ефекту операції - вона сподівалася, що він доторкнеться до тієї частини мозку, яка змусить зірку вільно говорити вісьмома мовами.

Частиною місії Догерті є проживати кожен день якомога позитивніше, з великою надією на здорове майбутнє. А за словами доктора Мірхаді, позитивне мислення й справді може мати гарний фізичний вплив на організм.

"Слухай, я можу померти сьогодні. Я можу померти через 20 років. Я можу померти, виходячи з дому, і, знаєте, на мене впаде дерево, або автобус зіб'є мене, чи що завгодно. Або я можу померти від раку. Я можу прожити кожен день якомога позитивніше з великою надією, прийняти її і сказати: «Вау, я можу знову прокинутися", - завершила свою думку Шеннен.