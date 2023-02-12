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Зірка "Квартала 95" Саліванчук жахнула фото після перелому носа і струсу мозку

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Світлана Мащенко

Зірка "Квартала 95", відома українська акторка Анна Саліванчук, показала жахливі фото і розповіла, що з нею сталося.

Про це актриса, відома за роллю продавчині Віруньки з комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою" поділилася у своїх Instagram сторіз.

Анна розмістила кадри, де зображена з розбитим носом, синцями під очами та розбитим чолом.

Як зізналася Саліванчук, ніщо в цей день не віщувало біди. Вона просто йшла до школи забрати сина, як раптом послзинулася і вдарилася обличчям об сходинку.

Артистка бідкається, що їй ще дуже образливо, що інцидент стався просто за день до прямого ефіру на телебаченні.

Зірка пройшла необхідні обстеження, зробила рентген і у неї окрім перелому носа виявили ще й струс мозку.

Зараз Анна каже, що почувається вже краще, але перенісся і голова все ще болять. Наслідки падіння вона намагається приховувати під шаром гриму.

Актриса проводить час з двома дітьми, жартує, що схожа на "аватара", і сподівається скоро видужати і повернутися до роботи.

Раніше ми писали, що Анна Саліванчук поскаржилася на лікарів у Буковелі та Яремче.

Нагадаємо, що Актриса Анна Саліванчук під час зйомок травмувала хребет.

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Квартал 95Анна Саливанчук