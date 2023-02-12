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Звезда "Квартала 95" Саливанчук ужаснула фото после перелома носа и сотрясения мозга

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Светлана Мащенко

Звезда "Квартала 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук, показала ужасающие фото и рассказала, что с ней произошло.

Об этом актриса, известная по роли продавщицы Вируньки из комедийного сериала "Однажды под Полтавой" поделилась в своих Instagram стороз.

Анна разместила кадры, где изображена с разбитым носом, синяками под глазами и разбитым лбом.

Как призналась Саливанчук, ничто в этот день не предвещало беды. Она просто шла в школу забрать сына, как вдруг поскользнулась и ударилась лицом о ступеньку.

Артистка жалуется, что ей еще очень обидно, ведь инцидент произошел прямо за день до прямого эфира на телевидении.

Звезда прошла необходимые обследования, сделала рентген и у нее кроме перелома носа обнаружили еще сотрясение мозга.

Сейчас Анна говорит, что чувствует себя лучше, но переносица и голова все еще болят. Последствия падения она пытается скрывать под слоем грима.

Актриса проводит время с двумя детьми, шутит, что похожа на "аватара", и надеется скоро поправиться и вернуться к работе.

Ранее мы писали, что Анна Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче.

Напомним, что Актриса Анна Саливанчук во время съемок травмировала позвоночник.

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Квартал 95Анна Саливанчук