Звезда "Квартала 95" Саливанчук ужаснула фото после перелома носа и сотрясения мозга

Анна разместила кадры, где изображена с разбитым носом, синяками под глазами и разбитым лбом.

Как призналась Саливанчук, ничто в этот день не предвещало беды. Она просто шла в школу забрать сына, как вдруг поскользнулась и ударилась лицом о ступеньку.

Артистка жалуется, что ей еще очень обидно, ведь инцидент произошел прямо за день до прямого эфира на телевидении.

Звезда прошла необходимые обследования, сделала рентген и у нее кроме перелома носа обнаружили еще сотрясение мозга.

Сейчас Анна говорит, что чувствует себя лучше, но переносица и голова все еще болят. Последствия падения она пытается скрывать под слоем грима.

Актриса проводит время с двумя детьми, шутит, что похожа на "аватара", и надеется скоро поправиться и вернуться к работе.