"Если сын будет плакать, зашивать не буду": актриса Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче

Украинская актриса Анна Саливанчук пожаловалась на медицинское обслуживание в Буковеле и Яремче. По ее словам, на курорте ее сыну отказали в помощи и отправили в больницу за 40 километров.

Анна Саливанчук рассказала, что ее сын случайно упал на металлическую пластину и сильно разорвал кожу на колене, поэтому она решила обратиться к врачу. В Буковеле им назвали цену осмотра - 3500 гривен. Однако, по неизвестной причине отказались помочь мальчику.

В результате звезда вызвала "скорую", которая приехала через полчаса. Врачи рассказали ей о хирурге в Яремче, которого при необходимости могут вызвать на работу. Поэтому Саливанчук на собственном авто поехала в больницу, которая находится в 40 километрах от курорта.

Актриса Анна Саливанчук пожаловалась на медицину в Буковеле и Яремче (скрин с видео)

Актрису предупредили, что нужно успокоить сына, ведь "если он будет кричать, врач зашивать рану не будет". В больнице ее попросили заполнить анкету и приобрести необходимые лекарства.

"Врач начал смотреть на ногу, снял пластырь, а малый плачет. Он говорит: "если он будет плакать, то поезжайте в Ивано-Франковск, и под общим наркозом зашивайте колено". Я договариваюсь с Глебом, успокаиваю его, говорю: "не волнуйся, сейчас будет безболезненно", - сказала актриса.

Однако медик даже не пытался успокоить ребенка, а якобы хотел его напугать еще больше.

"Врач возвращается и говорит: "не лгите своему ребенку. Я сейчас буду шить, делать швы. Да, Глеб, сейчас игла зайдет тебе в колено и будет зашивать", - добавила она.

После того, как колено ребенка зашили, медик отказался объяснять ей, как ухаживать за швами, а отправил звезду к "своему врачу" и ушел из кабинета.

Анна добавила, что шокирована таким отношением врачей к пациентам и тем, что на курорте не нашлось специалиста, который мог бы помочь ребенку с травмой.