Зірка "Кріпосної" замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує

"Лялька моя! 5 місяців! Чесно? Не вірю. Люблю кожною клітинкою!" - підписала вона нові фото з донькою.



Сагайдачна показала доньку (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одному з фото вона позує з малятком і сином Тимуром.



Зірка "Кріпосної" з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Зазначимо, що артистка досі не розсекретила в мережі ім'я дитини.

"То що, спробуєте вгадати, як звуть цю маленьку україночку?" - запитала вона у своїх фоловерів.



Анна Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Як відреагували в мережі

Підписники акторки тут же почали коментувати нову публікацію. Одні відзначили, що донька Сагайдачної росте справжньою красунею, а інші почали вгадувати її ім'я:

"Така мамина. Очі - Всесвіт", - зазначила актриса Анастасія Цимбалару

"Яка гарна"

"Наче вчора тільки народила. Час летить зі швидкістю світла"

"Ці очі - це любов"

"Софійка чи Соломійка"

"Марія"

"Злата, Соломія, Єва, Марія, Софія. Красуня, такі глибокі очі"

"Дуже схожа на маму. Софійка".



Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Нагадаємо, Сагайдачна - українська актриса кіно, театру і дубляжу.

Народилася 1989 року в Харківській області.

Закінчила два театральні виші: Київський національний університет культури та мистецтв та Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Популярність до Сагайдачної прийшла не одразу, вона деякий час працювала аніматором. Лише 2008 року отримала свою першу роль - у фільмі "Рідні люди". Зіграла в понад 40 фільмах і серіалах, а також відома як актриса дубляжу.

Однією з пам'ятних ролей Сагайдачної стала роль благополучної доньки багатого поміщика Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна".

У 2024 році розлучилася з продюсером Євгеном Третяком, від якого у неї є син Тимур. Лише через кілька місяців після розлучення актриса зізналася, що знову вагітна.

Свого нового коханого вона поки що не показує в мережі та не розповідає, чим він займається.



Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)