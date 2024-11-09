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"Холостяк" Терен вразив історією свого життя: "З народження в мене була інвалідність"

Субота 09 листопада 2024 12:23
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"Холостяк" Терен вразив історією свого життя: "З народження в мене була інвалідність" Терен Олександр (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Поліна Іваненко

Другий випуск "Холостяка-13" був цікавим та неочікуваним. Окрім того, що троянду від Олександра Терена не отримали одразу дві учасниці, на шоу він відверто розповів про проблеми зі здоров'ям, які мав с самого народження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий епізод "Холостяка".

Чим вразив Терен

Під час побачення, на яке Олександр запросив Світлану, Ксенію та Аліну, не обійшлося без відвертих розмов. "Холостяк" спілкувався з кожною дівчиною окремо, так учасниці могли більше дізнатися про головного героя та розповісти про себе.

Коли Терен говорив з Ксенією, вона зізналася, чому соромилася свого тіла та довгий час не хотіла фотографуватись. Виявилося, що у підлітковому віці дівчина була вимушена ходити у спеціальних корсетах, бо мала проблеми зі спиною.

&quot;Холостяк&quot; Терен вразив історією свого життя: &quot;З народження в мене була інвалідність&quot;

Терен розповів про вроджену інвалідність (скріншот)

Олександр був вдячним за щирість і розповів власну історію. Виявилося, з самого народження Терен мав інвалідність. У нього були проблеми з ногами.

"З народження в мене була інвалідність. Вроджена двобічна клишоногість. І м'язи на ногах були деформовані, тому що був постійний тиск на них. І в той момент, коли вони мали розвиватись, вони цього не робили. Через це я дуже комплексував, максимально. Ніколи не ходив в шортах, не проявляв себе", - зізнався "Холостяк".

"Я не міг займатися спортом професійно. Діти ходили на якісь гуртки спортивні, а я цього робити не міг. Тому що потрібні були якісь довідки від лікаря, дозволи", - також розповів він.

За словами Терена, йому було важко, адже він не хотів здаватися слабим. Втім, Олександр зумів це компенсувати.

&quot;Холостяк&quot; Терен вразив історією свого життя: &quot;З народження в мене була інвалідність&quot;

Олександр Терен (скріншот)

"Це, звичайно, мало вплив на мене. Але це й робило мене сильнішим. Тому що я компенсував через свої прояви лідерські, ту ж маскулінність, бо я не міг показати свої недоліки", - пояснив Терен.

А потім все змінилося. 24 серпня 2022 року Терен втратив на війні обидві ноги. Нині він ходить на протезах й бореться за права людей з інвалідністю.

За словами Олександра, він не соромиться носити шорти та одяг, в якому всі будуть бачити протези. Ба більше, він не став закриватися в собі, тому активно займається різними видами спорту.

Хто отримав троянди у другому випуску "Холостяка"

Як ми вже розповідали, Терен обрав 11 учасниць. Це:

  • Юстина
  • Світлана
  • Вероніка
  • Віка
  • Ліза
  • Ксенія
  • Настя
  • Анастасія
  • Ілона
  • Аліна
  • Інна.

До слова, раніше одна з наймолодших учасниць "Холостяка" зробила несподіване зізнання про шоу.

Окрім цього, читайте, що відомо про нову учасницю "Холостяка", якої не було в першій серії.

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