"Холостяк" Терен вразив історією свого життя: "З народження в мене була інвалідність"

Другий випуск "Холостяка-13" був цікавим та неочікуваним. Окрім того, що троянду від Олександра Терена не отримали одразу дві учасниці, на шоу він відверто розповів про проблеми зі здоров'ям, які мав с самого народження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий епізод "Холостяка".

Чим вразив Терен

Під час побачення, на яке Олександр запросив Світлану, Ксенію та Аліну, не обійшлося без відвертих розмов. "Холостяк" спілкувався з кожною дівчиною окремо, так учасниці могли більше дізнатися про головного героя та розповісти про себе.

Коли Терен говорив з Ксенією, вона зізналася, чому соромилася свого тіла та довгий час не хотіла фотографуватись. Виявилося, що у підлітковому віці дівчина була вимушена ходити у спеціальних корсетах, бо мала проблеми зі спиною.

Терен розповів про вроджену інвалідність (скріншот)

Олександр був вдячним за щирість і розповів власну історію. Виявилося, з самого народження Терен мав інвалідність. У нього були проблеми з ногами.

"З народження в мене була інвалідність. Вроджена двобічна клишоногість. І м'язи на ногах були деформовані, тому що був постійний тиск на них. І в той момент, коли вони мали розвиватись, вони цього не робили. Через це я дуже комплексував, максимально. Ніколи не ходив в шортах, не проявляв себе", - зізнався "Холостяк".

"Я не міг займатися спортом професійно. Діти ходили на якісь гуртки спортивні, а я цього робити не міг. Тому що потрібні були якісь довідки від лікаря, дозволи", - також розповів він.

За словами Терена, йому було важко, адже він не хотів здаватися слабим. Втім, Олександр зумів це компенсувати.

Олександр Терен (скріншот)

"Це, звичайно, мало вплив на мене. Але це й робило мене сильнішим. Тому що я компенсував через свої прояви лідерські, ту ж маскулінність, бо я не міг показати свої недоліки", - пояснив Терен.

А потім все змінилося. 24 серпня 2022 року Терен втратив на війні обидві ноги. Нині він ходить на протезах й бореться за права людей з інвалідністю.

За словами Олександра, він не соромиться носити шорти та одяг, в якому всі будуть бачити протези. Ба більше, він не став закриватися в собі, тому активно займається різними видами спорту.

Хто отримав троянди у другому випуску "Холостяка"

Як ми вже розповідали, Терен обрав 11 учасниць. Це: