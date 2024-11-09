"Холостяк 13": хто покинув проєкт у другому випуску

8 листопада глядачі каналу СТБ побачили 2 випуск шоу "Холостяк-13". На другому тижні головний герой Олександр "Терен" сходив на індивідуальні та групові побачення. В кінці ефіру ветеран війни попрощався з претендентками, з якими не бачить спільного майбутнього. Якщо під час першого епізоду проєкт покинуло сім учасниць , то цього разу поїхало додому менше дівчат.

Кому ж не дісталася троянда від Холостяка - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Хто покинув "Холостяк-13" у другому випуску

Першою дівчиною, з якою попрощався Олександр, стала сомельє Аліна. Це сталося під час групового побачення з іншою учасницею Лізою.

Зі слів ветерана, Аліна постійно розповідала про себе, свою професію, вино, і навіть не поцікавилася його захопленнями.

На думку Терена, ця учасниця прийшла за піаром на шоу, але аж ніяк не шукати кохання.

"Не хотів далі тягнути інтригу і мав покласти з цим зараз", - зазначив він.

Аліна Пухальська (фото: instagram.com/holostyakstb)

Вже на церемонії троянд Холостяк відправив додому дівчину, якій він на першій вечірці вручив троянду першого враження - Таню.

"Мені хотілося б, щоб моя жінка була відверта у своїх емоціях і поруч зі мною", - пояснив головний герой шоу.

Тетяна покинула проєкт "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

За підсумками 2 випуску в шоу "Холостяк" залишилося 11 дівчат: Юстина, Світлана, Вероніка, Віка, Ліза, Ксенія, Настя, Анастасія, Ілона, Аліна, Інна.

Хто залишився у 2 випуску проєкту "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)