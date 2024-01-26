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Зірка "Холостяка" показала фігуру за 26 днів після пологів: "чесні" кадри

П'ятниця 26 січня 2024 20:23
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Зірка "Холостяка" показала фігуру за 26 днів після пологів: "чесні" кадри Як вигляає Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Поліна Іваненко

Українська акторка та учасниця проекту "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка тільки нещодавно вперше стало мамою, показала фігуру. Зірка похизувалася стрункими формами, які вона відновила усього за 26 днів. Втім, вона задоволена не усім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яке Варлей опублікувала в Instagram.

Як актриса виглядає після пологів

Варлей народила доньку шляхом кесаревого розтину та не приховувала, що набрала вагу під час вагітності. Втім, актриса зуміла дуже швидко схуднути.

Вона показалася у топі з відкритим животиком, на якому ніби й немає шраму від операції. Окрім цього, Варлей розповіла, скільки кілограмів їй потрібно "скинути", аби остаточно повернутися до форми, у якій вона була до вагітності.

Зірка &quot;Холостяка&quot; показала фігуру за 26 днів після пологів: &quot;чесні&quot; кадри

Варлей показала форми після пологів (скріншот)

"Лишилося ще 5 кг до моєї звичайної ваги", - написала артистка.

Втім, "прискорити" схуднення спортом вона поки що не може. Ймовірно, лікарі заборонили Варлей фізичні навантаження, аби після кесаревого розтину не розійшлися шви.

Нині ж актриса продовжує стежити за харчуванням. Варлей також робить масажі та вчить підписниць "розгладжувати" зморшки й "прибирати" зайве з обличчя.

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