Зірка "Холостяка" назвала "редфлег" Терена (відео)

Зірка "Холостяка" назвала головний мінус Терена

Так, Анісімова зазначила, що не може погодитися з думками хейтерів, які вважають, що Будько нібито має дуже багато мінусів. Втім, один "червоний прапорець" вона все ж у ньому помітила.

"Я не погоджуюсь з тим, щоб називати Терена повним "редфлегом". Все ж таки я з великою повагою ставлюсь до нього. І вважаю такі вислови та коментарі про нього трошки недоречними. Напевно, єдиний, якщо ми вже будемо казати з кліше, "редфлег", - то це те, що він дуже серйозний", - зазначила Настя.

Настя Анісімова (скріншот)

На її думку, Терен не надто емпатичний. Тому він відрізняється від тих, з ким спілкується Анісімова.

"Мені здається, що в нього трошки не вистачає емпатії. Ось моє оточення дуже емпатичне, а він такий дуже-дуже серйозний", - пояснила блогерка.

Після проекту Настя не спілкується з Тереном. За її словами, вони взагалі ніяк не комунікували після того, як вона залишила реаліті.

Чим закінчився "Холостяк"

Новий сезон реаліті, головним героєм якого став Олександр, закінчився у грудні 2024 року. В фіналі Терен мав обрати між Настею Юзьвак та Інною Бєлєнь. Він зазначав, що рішення було важким.

Втім, Будько зумів визначитися. Фіналісткою стала Інна. Після проекту їхні стосунки тривали недовго. На початку січня цього року Інна та Терен з "Холостяка" публічно посварилися. А потім вони оголосили, що більше не разом.

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