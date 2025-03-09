Звезда "Холостяка" назвала "редфлег" Терена (видео)

Звезда "Холостяка" назвала главный минус Терена

Так, Анисимова отметила, что не может согласиться с мнениями хейтеров, которые считают, что Будько якобы имеет очень много минусов. Впрочем, один "красный флажок" она все же в нем заметила.

"Я не согласна с тем, чтобы называть Терена полным "редфлегом". Все же я с большим уважением отношусь к нему. И считаю такие высказывания и комментарии о нем немножко неуместными. Наверное, единственный, если мы уже будем говорить с клише, "редфлег", - то это то, что он очень серьезный", - отметила Настя.

Настя Анисимова (скриншот)

По ее мнению, Терен не слишком эмпатичен. Поэтому он отличается от тех, с кем общается Анисимова.

"Мне кажется, что у него немножко не хватает эмпатии. Вот мое окружение очень эмпатичное, а он такой очень-очень серьезный", - объяснила блогерша.

После проекта Настя не общается с Тереном. По ее словам, они вообще никак не коммуницировали после того, как она покинула реалити.

Чем закончился "Холостяк"

Новый сезон реалити, главным героем которого стал Александр, закончился в декабре 2024 года. В финале Терен должен был выбрать между Настей Юзьвак и Инной Белень. Он отмечал, что решение было трудным.

Впрочем, Будько сумел определиться. Финалисткой стала Инна. После проекта их отношения продолжались недолго. В начале января этого года Инна и Терен из "Холостяка" публично поссорились. А потом они объявили, что больше не вместе.

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