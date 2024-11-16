Зірка "Х-Фактору" назвав вчинок Данилка, який не міг не ошелешити

Під час інтерв'ю у артиста спитали, чи погоджується він зі словами про те, що Данилко "посвятив" його у світ шоу-бізнесу. Волканов відреагував на це з гумором.

"Ну, дай Боже, може він мене і посвятив, може тому ми зараз тут і сидимо. Дійсно, що проект "Х-фактор", що робота в колективі Вєрки Сердючки - дали мені дуже багато. Завдяки цьому досвіду мені вдалося якось це все комбінувати", - визнав співак.

Волканов та Данилко (фото: stb.ua)

Волканов пригадав, що він отримав можливість виступити на сцені зі своєю піснею "Намалюю" саме завдяки Данилку. Це сталося неочікувано, під час концерту Сердючки.

"Це було для мене великим здивуванням, тому що я виконував функції бек-вокаліста, а в якийсь момент Андрій Михайлович прямо на сцені сказав: "А зараз давайте попросимо Діму". І він зняв з мене ці вуха, цього зайця, і це було дуже зворушливо. Тому що коли я почав співати, можна сказати на загал свою авторську пісню в Бухаресті, і люди почали підспівувати - це було для мене просто вау", - зазначив Волканов.

Він не став приховувати, що цей вчинок його ошелешив. Він не очікував на такий сюрприз від Данилка.