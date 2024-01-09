Зірка "Гри престолів" розлучається з дружиною після 18 років шлюбу

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56-річна артистка вже подала необхідні документи, щоб розпочати процес.

Знаменитість стверджує, що між нею та Джейсоном немає розбіжностей щодо майна та та інших протиріч.

Джейсон Момоа і Ліза Боне (фото: Getty Images)

У поданій петиції про розлучення наводиться загальноприйняте формулювання "непримиренні розбіжності".

У заяві підкреслюється, що жоден із подружжя не звертатиметься за фінансовою підтримкою, і що вони вже домовилися з приводу розподілу своїх активів.

Документи зазначають, що Джейсон Момоа і Ліза Боне матимуть рівне спільне право на опіку над 16-річною дочкою і 15-річним сином.

Нагадаємо, що пара познайомилася і почали жити разом у 2005 році.

Джейсон Момоа і Ліза Боне (фото: Getty Images)

Тільки у 2017-му вони затвердили свій союз офіційно, уклавши шлюб.

Однак щасливе сімейне життя швидко добігло кінця, незважаючи на наявність спільних дітей: за судовими документами, подружжя почало жити окремо вже у жовтні 2020 року.

Цей шлюб став першим для Момоа і другим для Боне, яка раніше була одружена з відомим музикантом Лені Кравіцем.

У них є донька Зої Кравіц, яка, слідуючи стопам матері, обрала акторську кар'єру.