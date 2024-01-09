Звезда "Игры престолов" разводится с женой после 18 лет брака

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56-летняя артистка уже предоставила необходимые документы, чтобы начать процесс.

Знаменитость утверждает, что между ней и Джейсоном нет разногласий по имуществу и другим противоречиям.

Джейсон Момоа и Лиза Боне (фото: Getty Images)

В этой петиции о разводе приводится общепринятая формулировка "непримиримые разногласия".

В заявлении подчеркивается, что ни один из супругов не будет обращаться за финансовой поддержкой, и что они уже договорились о разделе своих активов.

Документы отмечают, что Джейсон Момоа и Лиза Боне будут иметь равное совместное право на опеку над 16-летней дочерью и 15-летним сыном.

Напомним, что пара познакомилась и начали жить вместе в 2005 году.

Джейсон Момоа и Лиза Боне (фото: Getty Images)

Лишь в 2017-м они утвердили свой союз официально, заключив брак.

Однако счастливая семейная жизнь быстро подошла к концу, несмотря на наличие общих детей: по судебным документам, супруги начали жить отдельно уже в октябре 2020 года.

Этот брак стал первым для Момоа и вторым для Боне, которая ранее была замужем за известным музыкантом Лени Кравицем.

У них есть дочь Зои Кравиц, которая, следуя стопам матери, выбрала актерскую карьеру.