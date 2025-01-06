Звезда "Голосу країни" признался, сколько зарабатывает, и почему платит за квартиру пополам с девушкой

Участник Нацотбора и "Голосу країни" ENLEO (настоящее имя - Никита Леонтьев) рассказал, сколько ему удается зарабатывать. Артист работает в лейбле, а потому не забирает себе все деньги, которые платят заказчики его выступлений.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Славе Демину ENLEO признался, что он и его девушка снимают квартиру, за которую платят вдвоем.

Сколько зарабатывает ENLEO

Певец признал, что не всегда правильно тратит деньги, ведь он почти не делает сбережений. За выступление ENLEO в среднем платят 2 тысячи долларов, но он не получает всю эту сумму. Певец работает в лейбле, а потому получает процент от того, что платят люди, когда зовут его на корпоративы или концерты.

Он не сказал, сколько конкретно ему отдают. Впрочем, ENLEO отметил, что в месяц он получает менее 1 тысячи долларов. Иногда, признал певец, бывает даже так, что он зарабатывает еще меньше.

Вместе со своей девушкой он снимает квартиру, за это они платят вместе. Стоимость аренды составляет примерно 20 тысяч гривен. По словам ENLEO, нет ничего плохого в том, чтобы делить оплату пополам с девушкой. И это ему нравится.

Слава Демин и ENLEO (скриншот)

"Это классно, если есть такой человек, который может разделить с тобой... И ты не просто как мешок с деньгами", - объяснил певец.

В прошлом ENLEO давал уличные концерты. И это давало ему возможность "держаться на плаву", когда не хватало денег. Но сейчас он так не делает. Когда же артист понимает, что у него проблемы с финансами, он ищет другие варианты.

"Нет какого-то стабильного понимания, сколько я заработаю в конце месяца. Бывало такое, что я реально вот в прошлом году занимал деньги у друзей впервые. А бывало такое, что мне удавалось отложить на следующий месяц. Но когда я делал переводы - зарабатывал больше... Когда я был артистом без вообще каких-либо контрактов, лейблов, без всего этого - я был свободен и мог просто пойти и стать играть на улице", - отметил ENLEO.

Также он подтвердил, что в лейблах действительно есть фиксированная ставка для артистов, которую они получают даже тогда, когда нет концертов или корпоративов. Но это очень небольшая сумма.

Кто такой ENLEO

Певец родился и вырос в Мариуполе. Он стал известным благодаря шоу "Голос страны-11". Также артист "завирусился" в сети, когда начал выполнять каверы и делать переводы иностранных хитов.

В этом году ENLEO подавал заявку на Нацотбор. Он попал в лонглист, но потом артиста начали критиковать. Все из-за видео, на котором он признался, что слушает российскую музыку.