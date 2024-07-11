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Зірка "Голосу країни" з команди Дорофєєвої отримав тяжке поранення на фронті

Четвер 11 липня 2024 17:31
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Зірка "Голосу країни" з команди Дорофєєвої отримав тяжке поранення на фронті Давид Маскіса (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фіналіст шоу "Голос країни" Давид Маскіса, який змагався у команді Наді Дорофєєвої та захищав Україну на фронті, отримав поранення. Нині він не може повноцінно пересуватися та готується до операції.

Що відомо про військового та його травму, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Військовий-музикант отримав поранення

Так, українські артисти вирішили допомогти військовому. Він отримав уламкове поранення в спину. І потім воно дало сильне ускладнення.

"Наразі, Давид пройшов перший етап екстреної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", - розповів музикант Євген Пугачов.

На операцію та реабілітацію потрібно зібрати 350 тисяч гривень. Військовий потребує допомоги та відновлення, а тому артисти, серед яких і Дорофєєва, активно поширюють збір, задонатити можна через "Монобанку".

Зірка &quot;Голосу країни&quot; з команди Дорофєєвої отримав тяжке поранення на фронті

Зірка &quot;Голосу країни&quot; з команди Дорофєєвої отримав тяжке поранення на фронтіStories Дорофєєвої (скріншоти)

"Наші захисники потребують допомоги не тільки на лінії зіткнення і ми обираємо впоратися з усіма викликами, що ставить перед нами цей час!", - додав музикант Мишко Бірченко.

Чим відомий Давид Маскіса

Музикант взяв участь у пісенному шоу у 2022 році. До повномасштабної війни РФ проти України він працював інженером-механіком у Німеччині. Артист не захотів залишатися за кордоном, а тому повернувся додому, аби захищати країну від окупантів.

До Маскіса повернулися усі судді "Голосу країни", він захотів піти до команди Дорофєєвої. Артист пройшов до суперфіналу та підкорив усіх виконанням пісні "Чути гімн".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що ексчоловіка Трінчер звинуватили у крадіжці донатів для "Охматдиту".

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що батько актриси Катерини Кістень опинився в епіцентрі ракетного удару.

Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи з Instagram Пугачова та Бірченка, Stories Дорофєєвої.

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