ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Голосу країни" из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронте

Четверг 11 июля 2024 17:31
UA EN RU
Звезда "Голосу країни" из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронте Давид Маскиса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Финалист шоу "Голос країни" Давид Маскиса, соревновавшийся в команде Нади Дорофеевой и защищавший Украину на фронте, получил ранение. В настоящее время он не может полноценно передвигаться и готовится к операции.

Что известно о военном и его травме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Военный-музыкант получил ранение

Так, украинские артисты решили помочь военному. Он получил осколочное ранение в спину. И потом оно дало сильное осложнение.

"Пока Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", - рассказал музыкант Евгений Пугачев.

На операцию и реабилитацию нужно собрать 350 тысяч гривен. Военный нуждается в помощи и восстановлении, поэтому артисты, среди которых и Дорофеева, активно распространяют сбор, задонатить можно через "Монобанку".

Звезда &quot;Голосу країни&quot; из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронте

Звезда &quot;Голосу країни&quot; из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронтеStories Дорофеевой (скриншоты)

"Наши защитники нуждаются в помощи не только на линии столкновения и мы выбираем справиться со всеми вызовами, которые ставит перед нами это время!", - добавил музыкант Мишко Бирченко.

Чем известен Давид Маскиса

Музыкант принял участие в песенном шоу в 2022 году. До полномасштабной войны РФ против Украины он работал инженером-механиком в Германии. Артист не захотел оставаться за границей, поэтому вернулся домой, чтобы защищать страну от оккупантов.

К Маскису повернулись все судьи "Голосу країни", он захотел пойти в команду Дорофеевой. Артист прошел в суперфинал и покорил всех исполнением песни "Чути гімн".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что экс-мужа Тринчер обвинили в краже донатов для "Охматдета".

Кроме того, недавно стало известно, что отец актрисы Екатерины Кистень оказался в эпицентре ракетного удара.

При создании материала были использованы источники: посты из Instagram Пугачева и Бирченко, Stories Дорофеевой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країни Надя Дорофеева Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине