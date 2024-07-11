Звезда "Голосу країни" из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронте
Финалист шоу "Голос країни" Давид Маскиса, соревновавшийся в команде Нади Дорофеевой и защищавший Украину на фронте, получил ранение. В настоящее время он не может полноценно передвигаться и готовится к операции.
Что известно о военном и его травме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Военный-музыкант получил ранение
Так, украинские артисты решили помочь военному. Он получил осколочное ранение в спину. И потом оно дало сильное осложнение.
"Пока Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", - рассказал музыкант Евгений Пугачев.
На операцию и реабилитацию нужно собрать 350 тысяч гривен. Военный нуждается в помощи и восстановлении, поэтому артисты, среди которых и Дорофеева, активно распространяют сбор, задонатить можно через "Монобанку".
Stories Дорофеевой (скриншоты)
"Наши защитники нуждаются в помощи не только на линии столкновения и мы выбираем справиться со всеми вызовами, которые ставит перед нами это время!", - добавил музыкант Мишко Бирченко.
Чем известен Давид Маскиса
Музыкант принял участие в песенном шоу в 2022 году. До полномасштабной войны РФ против Украины он работал инженером-механиком в Германии. Артист не захотел оставаться за границей, поэтому вернулся домой, чтобы защищать страну от оккупантов.
К Маскису повернулись все судьи "Голосу країни", он захотел пойти в команду Дорофеевой. Артист прошел в суперфинал и покорил всех исполнением песни "Чути гімн".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что экс-мужа Тринчер обвинили в краже донатов для "Охматдета".
Кроме того, недавно стало известно, что отец актрисы Екатерины Кистень оказался в эпицентре ракетного удара.
При создании материала были использованы источники: посты из Instagram Пугачева и Бирченко, Stories Дорофеевой.