Зірка "Голодних ігор" приготував борщ за рецептом українки: Клопотенко відреагував (відео)

Стенлі Туччі приготував борщ

Процес приготування традиційної української страви Стенлі показав у своєму блозі.

"Нещодавно я повернувся з Молдови. Я був там з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб побачити багатьох біженців з України. Це надзвичайно надихнуло мене. Однією зі справ, яку я там виконував було приготування їжі. Українські жінки навчили мене готувати борщ, який я обожнюю. Тому покажу вам цей рецепт на знак поваги до них", - поділився актор.

Для того, щоб вийшов смачний борщ, Туччі знадобилося декілька базових інгредієнтів.

Стенлі Туччі показав, як готує борщ (фото: instagram.com/stanleytucci)

Зокрема, капуста, капуста, морква, цибуля, часник, томатна паста, картопля й буряк.

Не міг не відреагувати на допис і ресторатор Євген Клопотенко. Він подякував американцю за підтримку України.

"Дякуємо за підтримку. Борщ неперевершений", - написав під роликом зірковий кулінар.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Нагадаємо, у липні 2022 року світова спільнота офіційно закрила питання із "російським супом", визнавши український борщ нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, тобто таким, що є частиною саме української, а не російської чи чиєїсь іншої культури та історії.

А руку до цієї перемоги доклав відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.