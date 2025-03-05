Зірка Голлівуду несподівано змінив громадянство

Джессі Айзенберг ще навесні 2024 року розпочав процес отримання польського громадянства, подавши відповідні документи.

Актор має польське коріння - його предки проживали в невеликому містечку Польщі, але під час Другої світової війни були змушені емігрувати до США.

Сам Айзенберг зізнається, що відчуває глибокий зв’язок із цією країною, що й стало основною причиною його рішення отримати нове громадянство.

4 березня в Представництві Польщі при ООН у Нью-Йорку актор офіційно отримав польське громадянство.

Офіційна церемонія відбулася за участі президента Польщі Анджея Дуди, який особисто передав зірці документи про громадянство.

Подія сталася лише через кілька днів після того, як фільм "Справжній біль", в якому Джессі виступив режисером, приніс Кірану Калкіну нагороду "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

"Для мене це неймовірна честь. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній вечір, ця церемонія і ця дивовижна честь стануть для мене першим кроком від імені моєї родини до відновлення зв'язку з цією прекрасною країною", - сказав Айзенберг у своїй промові на церемонії.

Айзенберг надихався власним життєвим досвідом, коли працював над сценарієм фільму "Справжня быль".

У стрічці він та Кіран Калкін виконують ролі двох американських кузенів, які вирушають до Польщі, щоб вшанувати пам’ять своєї бабусі, яка пережила Голокост.

Ідея картини виникла після смерті двоюрідної бабусі Айзенберга у 2019 році - вона втекла з Польщі до США ще у 1938-му. Зйомки стрічки в Польщі стали для актора поштовхом до оформлення громадянства, яке можуть отримати нащадки людей, народжених у країні або тих, хто проживав там після 1920 року.

"Коли ми знімали цей фільм у Польщі, і я ходив вулицями і починав трохи звикати до країни, мені спала на думку очевидна думка: моя сім'я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми в Нью-Йорку. І, звісно, історія закінчилася так трагічно, але на додачу до цієї трагедії історії була й трагедія того, що моя сім'я більше не відчувала жодного зв'язку з Польщею. І це мене засмутило і переконало мене, що я дійсно хочу спробувати відновити зв'язок, наскільки це можливо", - розповів актор.

"Я радий, що люди з усього світу, з-за океану пам'ятають своє походження, що їхні предки походять з Республіки Польща і хочуть бути пов'язаними з нашою державою", - сказав Дуда.

Натомість актор висловив подяку за можливість стати громадянином Польщі.

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