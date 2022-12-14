Зірка Голівуду Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з українськими військовими й вигукнув "Слава Україні!"

На ролику видно, як Жан-Клод Ван Дамм стоїть в оточенні військових і разом з ними вигукує "Слава Україні!".

Досі невідомо, для чого 62-річний актор прибув до України.

Однак, його вже помічали на Закарпатті в одній з ужгородських приватних клінік. Медики подробиць не розповідають, адже сам актор заборонив їм будь-що розголошувати.

Вперше він Україні відвідав у 2020 році.

Додамо, що актор мовчить про війну в Україні. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він товаришує з диктатором Володимиром Путіним і Рамзаном Кадировим.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні актор в соціальній мережі написав: "Бажаю миру всьому світу".

Жан-Клод Ван Дамм (instagram.com/jcvd)