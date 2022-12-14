Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными и выкрикнул "Слава Украине!"

На ролике видно, как Жан-Клод Ван Дамм стоит в окружении военных и вместе с ними выкрикивает "Слава Украине!"

До сих пор неизвестно, зачем 62-летний актер прибыл в Украину.

Однако его уже замечали на Закарпатье в одной из ужгородских частных клиник. Медики подробностей не рассказывают, ведь сам актер запретил им что-либо разглашать.

Впервые он посетил Украину в 2020 году.

Добавим, что актер умалчивает о войне в Украине. Вероятно, это связано с тем, что он дружит с диктатором Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину актер в социальной сети написал: "Желаю мира всему миру".

Жан-Клод Ван Дамм (instagram.com/jcvd)