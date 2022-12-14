Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными и выкрикнул "Слава Украине!"

Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, которого недавно заметили в Ужгороде, до сих пор в Украине. Он встретился с украинскими военными и поддержал их в столь сложное время.
Видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.
На ролике видно, как Жан-Клод Ван Дамм стоит в окружении военных и вместе с ними выкрикивает "Слава Украине!"
До сих пор неизвестно, зачем 62-летний актер прибыл в Украину.
Однако его уже замечали на Закарпатье в одной из ужгородских частных клиник. Медики подробностей не рассказывают, ведь сам актер запретил им что-либо разглашать.
Впервые он посетил Украину в 2020 году.
Добавим, что актер умалчивает о войне в Украине. Вероятно, это связано с тем, что он дружит с диктатором Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину актер в социальной сети написал: "Желаю мира всему миру".
Ранее мы сообщали, что Ван Дамм подарил украинской любовнице роскошный Mercedes за 3,3 млн. грн.
Мы писали, что голливудская звезда Вера Фармига включила на концерте сигнал воздушной тревоги и воскликнула "Слава Украине!".