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Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными и выкрикнул "Слава Украине!"

Жан-Клод Ван Дамм встретился с военными Украины (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, которого недавно заметили в Ужгороде, до сих пор в Украине. Он встретился с украинскими военными и поддержал их в столь сложное время.

Видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как Жан-Клод Ван Дамм стоит в окружении военных и вместе с ними выкрикивает "Слава Украине!"

До сих пор неизвестно, зачем 62-летний актер прибыл в Украину.

Однако его уже замечали на Закарпатье в одной из ужгородских частных клиник. Медики подробностей не рассказывают, ведь сам актер запретил им что-либо разглашать.

Впервые он посетил Украину в 2020 году.

Добавим, что актер умалчивает о войне в Украине. Вероятно, это связано с тем, что он дружит с диктатором Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину актер в социальной сети написал: "Желаю мира всему миру".

Жан-Клод Ван Дамм (instagram.com/jcvd)

Ранее мы сообщали, что Ван Дамм подарил украинской любовнице роскошный Mercedes за 3,3 млн. грн.

Мы писали, что голливудская звезда Вера Фармига включила на концерте сигнал воздушной тревоги и воскликнула "Слава Украине!".

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Жан-Клод Ван Даммамериканський акторактер