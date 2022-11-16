Звезда Голливуда Марина Мазепа показала миру, что переживают украинцы во время войны: эмоциональное видео

Голливудская актриса Марина Мазепа, которая родом из города Конотоп Сумской области, эмоционально отреагировала на очередную массовую ракетную атаку России по Украине, которая состоялась 15 ноября.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ролик менее чем за сутки собрал более 83 тысяч просмотров и около 140 комментариев с поддержкой Украины.

"Проживая эмоции каждой украинской души, испуганной и потерянной в этот момент", - подписала Мазепа.

На черно-белом видео звезда кричит и рыдает.

В комментариях поклонники написали теплые слова поддержки украинскому народу. Также украинцы рассказывали, что им приходится каждый день переживать из-за постоянных обстрелов России.