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Звезда Голливуда Марина Мазепа показала миру, что переживают украинцы во время войны: эмоциональное видео

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Среда 16 ноября 2022 16:33
Звезда Голливуда Марина Мазепа показала миру, что переживают украинцы во время войны: эмоциональное видео Марина Мазепа показала, что переживают украинцы во время войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Голливудская актриса Марина Мазепа, которая родом из города Конотоп Сумской области, эмоционально отреагировала на очередную массовую ракетную атаку России по Украине, которая состоялась 15 ноября.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ролик менее чем за сутки собрал более 83 тысяч просмотров и около 140 комментариев с поддержкой Украины.

"Проживая эмоции каждой украинской души, испуганной и потерянной в этот момент", - подписала Мазепа.

На черно-белом видео звезда кричит и рыдает.

В комментариях поклонники написали теплые слова поддержки украинскому народу. Также украинцы рассказывали, что им приходится каждый день переживать из-за постоянных обстрелов России.

  • Мы все в этом видео. Но любовь и свет победят, несмотря ни на что!;
  • Я с вами! Вся Америка поддерживает вас;
  • Вчера был очень трудный день. Сейчас нет сил держать в себе;
  • На Конотоп три ракеты летели. Я гуляла с ребенком в коляске, как ПВО почти над головой сбило;
  • Украина обязательно победит;
  • Я не живу в Украине 12 лет, но плачу каждый день.

Ранее голливудская актриса Мила Кунис со слезами рассказала о реакции дочери на то, что она наполовину украинка.

Также мы писали, что Стивен Кинг публично поддержал Украину.

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