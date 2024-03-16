Зірка фільму "Я, Побєда і Берлін" чесно сказав, чи готовий піти на фронт

Як актор допомагає військовим

"Коли тільки почалась повномасштабна, було дуже активно в нас. Ми зробили величезний штаб, наш театр повністю переробили під великий волонтерський штаб по всіх напрямках, приймали переселенців, шукали їм житло, селили безпосередньо в театрі, потім надавали психологічну допомогу", - розповів Бліндар.

"Потім зробили кафе, щоб годувати людей, роздавали гуманітарну допомогу. Я займався більше амуніцією й транспортом для військових. Потім умови трошки полегшилися, почали роз’їжджатися, повертатися", - додав він.

Згодом актор повернувся до виступів у театрі, але займатися "волонтеркою" не припинив. Нині у Бліндара трошки "звузились напрямки", за якими він організовує допомогу.

"Зараз займаюся суто прямими запитами. Наприклад, знаю добре людину, треба тачку купити, роблю клич, збираю гроші, знаходимо тачку, оформлюємо її й передаємо", - пояснив він.

Український актор відповів, чи піде на війну (фото: РБК-Україна)

Чи готовий Бліндар піти на фронт

За словами актора, він хоче навчитися керувати дронами. До того ж він пройшов курс з тактичної медицини та вже зможе накласти турнікет.

"Хлопці скинули мені навчальний курс з дронів, однокласник передав пульт, я вже буду собі вчитись потрошку. Ліпше знати й не використати, ніж не знати й обіср*тись. Ще FPV хочу опанувати. У майбутньому я б хотів освоїти великі крила", - розповів Бліндар.

"У разі чого треба бути всім готовими... Зараз, на жаль, такий час, що кожен з нас повинен це вміти, бо ти ніколи не знаєш, що буде. Відірве тобі руку й що робити? Вмирати? Ні, треба себе рятувати", - додав він.