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Зірка фільмів для дорослих зізналася, чим її дратують українці: "Як ми будемо перемагати?"

Субота 23 березня 2024 19:41
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Зірка фільмів для дорослих зізналася, чим її дратують українці: "Як ми будемо перемагати?" Що акторка думає про українців (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)
Автор: Поліна Іваненко

Українська зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (справжнє ім'я - Юлія Сенюк), яка відома в усьому світі, відверто зізналася, чим її дратують мешканці нашої країни. За словами акторки, нині вона помічає багато негативу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Джексон, яке вона дала Олексію Суханову.

Що дратує зірку фільмів для дорослих

За словами Джозефіни, за понад два роки повномасштабної війни РФ проти України вона помітила, як змінилися мешканці нашої країни. І є те, що її дратує.

"Те, що українці стали злішими, дуже злі. А це відчувається в усьому, особливо в соцмережах. Коли вони накидуються один на одного ні за що", - зазначила актриса.

Вона також заявила, що з цим треба боротися. Українці, стверджує Джексон, мають направити злість на щось інше.

"Тобто треба заспокоїтись і всю свою злість в правильне русло, я би сказала, направити, а не на самих себе. Тому що якщо ми будемо між собою отак битися, можна так сказати, сваритися, то як ми будемо далі перемагати?" - зазначила Джозефіна.

Що відомо про зірку кіно для дорослих

Нещодавно Джексон знялася у фотосесії на підтримку військових з ампутаціями. Актриса допомагає ЗСУ й постійно говорить про важливість підтримки захисників.

А нещодавно ми називали цікаві факти з біографії Джексон. Вона має вищу освіту, народилася на Львівщині, а цього року "наїхала" на відомого блогера Ігоря Лачена (Лаченкова).

Нагадаємо, раніше зірка кіно для дорослих вперше розповіла про коханого.

Окрім цього, ми вже розповідали, як Христина Соловій потрапила на "Голос країни" та "вмазала" Кароль й Пономарьову.

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