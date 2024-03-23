Звезда фильмов для взрослых призналась, чем ее раздражают украинцы: "Как мы будем побеждать?"

Украинская звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон (настоящее имя - Юлия Сенюк), известная по всему миру, откровенно призналась, чем ее раздражают жители нашей страны. По словам актрисы, сейчас она замечает много негатива.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Джексон, которое она дала Алексею Суханову.

Что раздражает звезду фильмов для взрослых

По словам Джозефины, за более чем два года полномасштабной войны РФ против Украины она заметила, как изменились жители нашей страны. И есть то, что ее раздражает.

"То, что украинцы стали злее, очень злые. А это чувствуется во всем, особенно в соцсетях. Когда они набрасываются друг на друга ни за что", - отметила актриса.

Она также заявила, что с этим нужно бороться. Украинцы, утверждает Джексон, должны направить злобу на что-то другое.

"То есть надо успокоиться и всю свою злобу в правильное русло, я бы сказала, направить, а не на самих себя. Потому что если мы будем между собой так биться, можно так сказать, ссориться, то как мы будем дальше побеждать?" - сказала Джозефина.

Что известно о звезде кино для взрослых

Недавно Джексон снялась в фотосессии в поддержку военных с ампутациями. Актриса помогает ВСУ и постоянно говорит о важности поддержки защитников.

А недавно мы называлиинтересные факты из биографии Джексон. Она получила высшее образование, родилась на Львовщине, а в этом году "наехала" на известного блогера Игоря Лачена (Лаченкова).