Звезда "Довбуша" впервые рассказал о сыновьях и красавице-жене: как выглядит избранница актера
Актер Алексей Гнатковский, сыгравший в фильме "Довбуш" и получивший от зрителей звание "самого сексуального артиста", очень мало говорит о семье. Впрочем, он решил сделать исключение и рассказал, чем занимается его жена и как он воспитывает двух сыновей.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом звезда "Довбуша" рассказал в интервью для "Viva!".
Чем занимается жена актера
По словам Гнатковского, титул "самого сексуального актера" ему нравится. А его жена не ревнует, ведь "очень мудрая, помимо того, что красавица".
Избранница артиста - женщина по имени Ольга. Он не публикует фото с ней в Instagram. Впрочем, она часто делится общими кадрами с мужем.
Как выглядит жена Гнатковского (фото: instagram.com/olgagnatkovska)
"Мы познакомились в институте, она так же закончила политологию, работала пиарщицей в крупных компаниях, потом в банке. И на телевидении журналисткой работала. После декрета имела свой шоурум, занималась сферой моды. А сейчас, после начала полномасштабной войны, руководит благотворительным фондом: у нас есть семейный фонд, и мы его ведем", - рассказал о своей любимой актер.
"Она фактически им руководит и делает огромный объем работы - сборы для военных нужд, машины, тепловизоры. Плюс социальные разные проекты - работает с детьми, с переселенцами, с жертвами изнасилований, с матерями с женами погибших, с военными и так далее. Это огромный пласт работы", - добавил он.
Жена Игнатковского (фото: instagram.com/olgagnatkovska)
Что известно о сыновьях артиста
Гнатковский рассказал, что у него двое детей - старший сын Остап, которому скоро исполнится 12 лет, и младший - четырехлетний Орест. Их актер воспитывает так, чтобы они любили Украину и понимали, что сейчас идет полномасштабная война.
"Папа учит прежде всего любить себя и свою страну. Они очень хорошо причастны к военной реальности, потому что у нас половина семьи воюет: их крестные дяди сейчас на фронте. Мы пережили и плен, и освобождение из плена", - поделился актер.
"Мои дети хорошо об этом знают, понимают, ориентируются в ситуации и много помогают. А больше всего я учу их своим традициям, своей культуре. И учу быть людьми. По-моему, это самое важное", - отметил он.
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