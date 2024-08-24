Звезда "Довбуша" впервые рассказал о сыновьях и красавице-жене: как выглядит избранница актера

Актер Алексей Гнатковский, сыгравший в фильме "Довбуш" и получивший от зрителей звание "самого сексуального артиста", очень мало говорит о семье. Впрочем, он решил сделать исключение и рассказал, чем занимается его жена и как он воспитывает двух сыновей.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом звезда "Довбуша" рассказал в интервью для "Viva!".

Чем занимается жена актера

По словам Гнатковского, титул "самого сексуального актера" ему нравится. А его жена не ревнует, ведь "очень мудрая, помимо того, что красавица".

Избранница артиста - женщина по имени Ольга. Он не публикует фото с ней в Instagram. Впрочем, она часто делится общими кадрами с мужем.

Как выглядит жена Гнатковского (фото: instagram.com/olgagnatkovska)

"Мы познакомились в институте, она так же закончила политологию, работала пиарщицей в крупных компаниях, потом в банке. И на телевидении журналисткой работала. После декрета имела свой шоурум, занималась сферой моды. А сейчас, после начала полномасштабной войны, руководит благотворительным фондом: у нас есть семейный фонд, и мы его ведем", - рассказал о своей любимой актер.

"Она фактически им руководит и делает огромный объем работы - сборы для военных нужд, машины, тепловизоры. Плюс социальные разные проекты - работает с детьми, с переселенцами, с жертвами изнасилований, с матерями с женами погибших, с военными и так далее. Это огромный пласт работы", - добавил он.

Жена Игнатковского (фото: instagram.com/olgagnatkovska)

Что известно о сыновьях артиста

Гнатковский рассказал, что у него двое детей - старший сын Остап, которому скоро исполнится 12 лет, и младший - четырехлетний Орест. Их актер воспитывает так, чтобы они любили Украину и понимали, что сейчас идет полномасштабная война.

"Папа учит прежде всего любить себя и свою страну. Они очень хорошо причастны к военной реальности, потому что у нас половина семьи воюет: их крестные дяди сейчас на фронте. Мы пережили и плен, и освобождение из плена", - поделился актер.

"Мои дети хорошо об этом знают, понимают, ориентируются в ситуации и много помогают. А больше всего я учу их своим традициям, своей культуре. И учу быть людьми. По-моему, это самое важное", - отметил он.