Зірка "Дизель Шоу" вперше відповіла, чому раптово пішла з проекту: "Хочу обирати себе" (відео)

Чому Яна пішла з "Дизель Шоу"

38-річна акторка доєдналася до гумористичного проекту ще у 2015 році. За цей час вона стала зіркою "Дизеля", а тому рішення піти, яке Глущенко нещодавно озвучила, було раптовим.

На останньому концерті, після якого Яна оголосила про звільнення, вона нікому не казала, що планує йти у "вільне плавання". Після виступу акторка плакала, це помітили її колеги. Виявилося, що вона говорила про бажання піти, але до цього ніхто не сприймав її слова серйозно.

"Враховуючи те, що я людина з гумором, я могла серйозно сказати, що піду, але всі сприймали це за жарт", - пояснила Глущенко.

Зірка "Дизель Шоу" розповіла, чому пішла з проекту (скріншот)

"Я відпрацювала десятиріччя, три концерти в "Жовтневому" і все. А там далі у нас був концерт в палаці "Україна". І мені кажуть: "А як ми без тебе?". Я кажу: "А що без мене, ну візьміть будь-яку іншу акторку і вона зіграє". Там не так була потрібна Яна Глущенко, це будь-хто зіграє. Нащо мені, якщо я прийняла таке рішення, нащо мені ще місяць витрачати на це", - пригадала вона.

Нині, зазначила Яна, з нею розрахувалися на 90%. Невелику частину за рекламні інтеграції ще не виплатили.

Коли ж Глущенко сказали, що вона "підвела" проект, то вона пояснила своє рішення. Гумористка підкреслила, що завжди думала про "Дизель Шоу", але тепер хоче думати про себе

"Друзі, за 10 років я ніколи вас не підводила. Я працювала вагітною, ми з моїм сином в животі відпрацювали 38 концертів. Я відпрацювала вагітною, відпрацювала одразу після пологів, на сьомий день вийшла на сцену, це правда. Ковід, два запалення легенів, після аварії - я вас ніколи й нікого не підводила. Я думала про вас, тепер хочу думати про себе", - пригадала свої слова акторка.

Деякі колеги, з якими Яна знімалася в проектах та виступала на сцені, підтримали її рішення. І, зазначила акторка, нині вона хоче обирати не когось, а себе.