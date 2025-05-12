Звезда "Дизель Шоу" впервые ответила, почему внезапно ушла из проекта: "Хочу выбирать себя" (видео)

Почему Яна ушла из "Дизель Шоу"

38-летняя актриса присоединилась к юмористическому проекту еще в 2015 году. За это время она стала звездой "Дизеля", а потому решение уйти, которое Глущенко недавно озвучила, было внезапным.

На последнем концерте, после которого Яна объявила об увольнении, она никому не говорила, что планирует уходить в "свободное плавание". После выступления актриса плакала, это заметили ее коллеги. Оказалось, что она говорила о желании уйти, но до этого никто не воспринимал ее слова всерьез.

"Учитывая то, что я человек с юмором, я могла серьезно сказать, что уйду, но все воспринимали это как шутку", - объяснила Глущенко.

Звезда "Дизель Шоу" рассказала, почему ушла из проекта (скриншот)

"Я отработала десятилетие, три концерта в "Жовтневому" и все. А там дальше у нас был концерт во дворце "Україна". И мне говорят: "А как мы без тебя?". Я говорю: "А что без меня, ну возьмите любую другую актрису и она сыграет". Там не так была нужна Яна Глущенко, это любой сыграет. Зачем мне, если я приняла такое решение, зачем мне еще месяц тратить на это", - вспомнила она.

Сейчас, отметила Яна, с ней рассчитались на 90%. Небольшую часть за рекламные интеграции еще не выплатили.

Когда же Глущенко сказали, что она "подвела" проект, то она объяснила свое решение. Юмористка подчеркнула, что всегда думала о "Дизель Шоу", но теперь хочет думать о себе

"Друзья, за 10 лет я никогда вас не подводила. Я работала беременной, мы с моим сыном в животе отработали 38 концертов. Я отработала беременной, отработала сразу после родов, на седьмой день вышла на сцену, это правда. Ковид, два воспаления легких, после аварии - я вас никогда и никого не подводила. Я думала о вас, теперь хочу думать о себе", - вспомнила свои слова актриса.

Некоторые коллеги, с которыми Яна снималась в проектах и выступала на сцене, поддержали ее решение. И, отметила актриса, сейчас она хочет выбирать не кого-то, а себя.