Зірка "Чорної пантери" засвітився у капелюсі від українського бренду (фото)

Вінстон Дʼюк не перша зірка, що демонструє образи з капелюхами від відомого українського бренду Baginskiy.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories бренду.
Вінстон став справжньою зіркою після того, як знявся у "Чорній пантері", оскільки це фільм від Marvel, він у свій час мав шалену популярність, а разом з ним і актори.
Д’юк досить часто світиться на різних світських заходах, адже це частина його роботи. Таким чином зірок більше помічають та частіше запрошують на кастинги.
Але акторові ще й подобається слідкувати за модою, саме тому його було помічено на тижні моди у Парижі, де можна не лише подивитися на речі, а й придбати їх.
Так, днями у магазин українського дизайнера Руслана Багінського завітав голлівудський актор Вінстон Дʼюк, яки є зіркою не лише "Чорної пантери", а ще й фільму "Месники".
37-річний актор вибрав для себе кремовий капелюх зі штучного хутра. І варто сказати, що йому дуже пасує цей колір та сам фасон капелюха.
Скриншот
Вінстон Дʼюк залюбки позує у виробі Baginskiy, ось сам бренд вже встиг поділитися фотокарткою актора поділитися на своєму акаунті у соціальній мережі.
Актор вирішив поєднати об’ємний капелюх у з чорними окулярами та шкірянкою з квітковою вишивкою і цей образ вийшов завершеним та цікавим.
Також варто сказати, що на офіційному сайті бренду вартість такого головного убору складає 260 доларів.
Раніше ми розповідали, що вбрання від українського дизайнера зʼявилось на обкладинці закордонного глянцю.
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