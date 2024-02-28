Зірка "Чорної пантери" засвітився у капелюсі від українського бренду (фото)

Вінстон Дʼюк показався у капелюсі від Руслана Багінського

Вінстон став справжньою зіркою після того, як знявся у "Чорній пантері", оскільки це фільм від Marvel, він у свій час мав шалену популярність, а разом з ним і актори.

Д’юк досить часто світиться на різних світських заходах, адже це частина його роботи. Таким чином зірок більше помічають та частіше запрошують на кастинги.

Але акторові ще й подобається слідкувати за модою, саме тому його було помічено на тижні моди у Парижі, де можна не лише подивитися на речі, а й придбати їх.

Так, днями у магазин українського дизайнера Руслана Багінського завітав голлівудський актор Вінстон Дʼюк, яки є зіркою не лише "Чорної пантери", а ще й фільму "Месники".

37-річний актор вибрав для себе кремовий капелюх зі штучного хутра. І варто сказати, що йому дуже пасує цей колір та сам фасон капелюха.

Скриншот

Вінстон Дʼюк залюбки позує у виробі Baginskiy, ось сам бренд вже встиг поділитися фотокарткою актора поділитися на своєму акаунті у соціальній мережі.

Актор вирішив поєднати об’ємний капелюх у з чорними окулярами та шкірянкою з квітковою вишивкою і цей образ вийшов завершеним та цікавим.

Також варто сказати, що на офіційному сайті бренду вартість такого головного убору складає 260 доларів.