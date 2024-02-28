Звезда "Черной пантеры" засветился в шляпе от украинского бренда (фото)

Уинстон Дьюк не первая звезда, демонстрирующая образы со шляпами от известного украинского бренда Baginskiy.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories бренда.
Уинстон стал настоящей звездой после того, как снялся в "Черной пантере", поскольку это фильм от Marvel, он в свое время пользовался безумной популярностью, а вместе с ним и актеры.
Дьюк довольно часто светится на разных светских мероприятиях, ведь это часть его работы. Таким образом, звезд больше замечают и чаще приглашают на кастинги.
Но актеру еще и нравится следить за модой, поэтому он был замечен на неделе моды в Париже, где можно не только посмотреть на вещи, но и приобрести их.
Так, на днях магазин украинского дизайнера Руслана Багинского посетил голливудский актер Уинстон Дьюк, который является звездой не только "Черной пантеры", но еще и фильма "Мстители".
37-летний актер выбрал для себя кремовую шляпу из искусственного меха. И стоит сказать, что ему очень подходит этот цвет и сам фасон шляпы.
Скриншот
Уинстон Дьюк охотно позирует в изделии Baginskiy, вот сам бренд уже успел поделиться фотографией актера поделиться на своем аккаунте в социальной сети.
Актер решил соединить объемную шляпу с черными очками и кожанкой с цветочной вышивкой и этот образ получился завершенным и интересным.
Также следует сказать, что на официальном сайте бренда стоимость такого головного убора составляет 260 долларов.
Ранее мы рассказывали, что наряды от украинского дизайнера появились на обложке зарубежного глянца .
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