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Звезда "Черной пантеры" засветился в шляпе от украинского бренда (фото)

Уинстон Дьюк (фото: instagram.com/winstoncduke)
Автор: Юлия Любченко

Уинстон Дьюк не первая звезда, демонстрирующая образы со шляпами от известного украинского бренда Baginskiy.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories бренда.

Уинстон Дьюк показался в шляпе от Руслана Багинского

Уинстон стал настоящей звездой после того, как снялся в "Черной пантере", поскольку это фильм от Marvel, он в свое время пользовался безумной популярностью, а вместе с ним и актеры.

Дьюк довольно часто светится на разных светских мероприятиях, ведь это часть его работы. Таким образом, звезд больше замечают и чаще приглашают на кастинги.

Но актеру еще и нравится следить за модой, поэтому он был замечен на неделе моды в Париже, где можно не только посмотреть на вещи, но и приобрести их.

Так, на днях магазин украинского дизайнера Руслана Багинского посетил голливудский актер Уинстон Дьюк, который является звездой не только "Черной пантеры", но еще и фильма "Мстители".

37-летний актер выбрал для себя кремовую шляпу из искусственного меха. И стоит сказать, что ему очень подходит этот цвет и сам фасон шляпы.

Скриншот

Уинстон Дьюк охотно позирует в изделии Baginskiy, вот сам бренд уже успел поделиться фотографией актера поделиться на своем аккаунте в социальной сети.

Актер решил соединить объемную шляпу с черными очками и кожанкой с цветочной вышивкой и этот образ получился завершенным и интересным.

Также следует сказать, что на официальном сайте бренда стоимость такого головного убора составляет 260 долларов.

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