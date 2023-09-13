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Зірка "Бригади" приїхав до Донецька і зганьбився промовою про окупантів

Фото: Дмитро Дюжев приїхав на Донбас (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Російський актор-"путініст" Дмитро Дюжев вирішив приїхати до Донецька, де взяв участь у концерті з нагоди "80-х роковин з Дня визволення Донбасу".

У мережі з'явилося відео з його виступом перед окупантами, в якому він багатьом здався "під кайфом", настільки він кривлявся.

Що говорив Дмитро Дюжев у Донецьку

Так звана подія відбувалася у Донецькій області у меморіальному комплексі "Саур-Могила".

У мережі випливло відео, де Дюжев одному із пропагандистських ЗМІ ділиться враженнями від спілкування з місцевими жителями, які нібито є прикладом того, "як можна любити свою батьківщину Росію".

Дюжев городив щось про "героїзм у ступені геніальності" і "приклад для всього світу", як "можна жити на повні груди" і "наближати кожен день перемоги":

"Це героїзм у ступені геніальності. Неповторно. Це приклад усьому світу, як треба, як можна любити свою батьківщину на повні душі, на повні груди. І чекати, наближати щодня перемогу. Перемогу, яка буде на радість величезній території найбільшої країни у світі", - сказав зірка "Бригади".

Та міміка, з якою він говорив, викликала у людей думки про те, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння, інакше ніяк не поясниш, як можна видавати такі промови.

Що говорить Дмитро Дюжев про війну в Україні

Дмитро Дюжев повністю підтримує війну в Україні. Він неодноразово приїжджав до окупованого Донецька та розхвалював місто. Також він виступав у РФ на концерті-мітингу, де закликав людей вставати та славити Росію.

Ба більше, ходять чутки про його дуже важкий та вибагливий характер. Так, в один з його приїздів у Донецьк він вимагав у номер екзотичні фрукти, які мають бути очищені.

До речі, екс-ведучий "Розсміши коміка" поїхав до окупованого Маріуполя і викликав просто шквал гніву.

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