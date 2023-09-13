Звезда "Бригады" приехал в Донецк и опозорился речью об оккупантах

Российский актер-"путинист" Дмитрий Дюжев решил приехать в Донецк, где принял участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса".
В сети появилось видео с его выступлением перед оккупантами, в котором он многим показался "под кайфом", уж настолько он кривлялся.
Так называемое событие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила".
В сети всплыло видео, где Дюжев одному из пропагандистских СМИ делится впечатлениями от общения с местными жителями, которые якобы являются примером того, "как можно любить свою родину Россию".
Дюжев городил бред о "героизме в степени гениальности" и "примере для всего мира", как "можно жить полной грудью" и "приближать каждый день победы":
"Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как надо, как можно любить свою родину полной душой, полной грудью. И ждать, приближать ежедневно победу. Победу, которая будет к радости огромной территории самой большой страны в мире", - сказал звезда "Бригады".
Та мимика, с которой он говорил, вызвала у людей мысли о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения, иначе никак не объяснишь, как можно говорить такие речи...
Дмитрий Дюжев полностью поддерживает войну в Украине. Он неоднократно приезжал в оккупированный Донецк и расхваливал город. Также он выступал в РФ на концерте-митинге, где призывал людей вставать и славить Россию.
Более того, ходят слухи о его очень тяжелом и прихотливом характере. Так, в один из его приездов в Донецк он требовал в номер экзотические фрукты, которые должны быть очищены.
Кстати, экс-ведущий "Рассмеши комика" поехал в оккупированный Мариуполь и вызвал просто шквал гнева.