Екс-ведучий "Розсміши коміка" поїхав до окупованого Маріуполя і викликав просто шквал гніву

Відомий телеведучий Дмитро Шепелєв, який знімався у шоу "Розсміши коміка", остаточно зрадив Україну. Нещодавно він опинився у зруйнованому та окупованому Маріуполі, де розпочав зйомки нової програми про тварин для телеканалу "Росія 1".

Що відомо про зраду Шепелєва і як на це відреагували його колишні колеги - українські зірки - читайте у матеріалі Styler нижче.

Російське шоу Шепелєва

Прем'єра нового шоу "У колі друзів" відбулася на російському пропагандистському каналі 9 вересня. Ведучий, який багато років жив і працював в Україні, раптово поїхав до окупованого Маріуполя, щоб зняти розважальне шоу про "порятунок з-під обстрілів тварин, які залишилися без господарів".

"Готуючись до передачі, я переглянув велику кількість матеріалів, присвячених тваринам, дізнався, що поряд є дуже великий і важливий притулок, де зібрані домашні тварини, насамперед собаки, які залишилися без господарів через військові дії", - сказав Шепелєв у своїй програмі.

Далі він закликав росіян допомагати власниці притулку для тварин. У його передачі вже побували гостями Маша Распутіна, Юрій Куклачов та інші зірки естради періоду 80-90-х років.

Шепелєв та Україна

Діма Шепелєв народився у Мінську, Білорусь у 1983 році. Свої перші кроки на ТБ і у журналістиці він зробив у рідній країні, там же закінчив факультет журналістики. 2004 року його запросили на український телеканал М1 і Діма переїхав до Києва.

Понад 5 років він пропрацював на українських телеканалах, а потім на запрошення Ернста почав вести програму на російському "Першому каналі". Ще кілька років він поєднував роботу одразу у двох країнах, але після популярності ведучого на "Євробаченні" перебрався до Москви.

Однак у 2011 році Шепелєв знову з'явився на українських телеекранах - разом із Володимиром Зеленським та Михайлом Галустяном він став зніматися в новому комедійному шоу "Розсміши коміка". Зйомки в Україні знову поєднував зі зйомками на російському ТБ.

У червні 2014 року він засвітився у Криму - був ведучим на концерті, присвяченому окупації Криму. Вітав глядачів із "великою подією приєднання", на яку "Крим чекав 23 роки". І навіть після цього він продовжував вести передачі на українських телеканалах.

24 лютого Шепелєв заявив, що йому соромно за Росію та повномасштабне вторгнення.

"Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І в мене немає слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не пробачають", - писав він на своїх сторінках у соцмережах.

Як відреагували на зраду українські зірки

Анатолій Анатоліч розповів, що був знайомий із Шепелєвим особисто і дуже багато років. Він шокований його поведінкою.

"Діма білорус, але завжди його сприймали своїм. І Діма завжди освідчувався в любові до України, в якій у нього склалася чудова кар'єра", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

Анатоліч зазначив, що потім Діма багато працював у Москві, і тоді були такі часи, що працювали там і тут. Потім була історія з Жанною Фріске (вона була дружиною Шепелєва і померла від раку у 2015 році - ред.)

"Ми не були близькі, але зараз я навіть не можу Дімі написати, який він му*ак, тому що його акаунт недоступний у нашому регіоні. Він приїхав до Маріуполя знімати програму для росія1. Про тварин. Приїхати до Маріуполя зараз - це визнати себе частиною цієї бл**ської нацистської системи. Встати в один ряд із найогиднішими пропагандистами, хоча знімаєш ти, Дімо, про тварин. Сподіваюся, ти прочитаєш це. На жаль, в особисті не можу сказати тобі, яке ти нікчемне х**ло", - наголосив Анатоліч.

Анатоліч в шоці від вчинку Шепелєва (скриншот)

А от Анастасія Приходько зовсім не здивувалася вчинком Шепелєва. Вона зазначила, що ведучий завжди був жадібний до грошей і заради заробітку готовий на все. А отримав Діма цю роботу, бо став коханцем однієї впливової людини.

"Досить близько знала цю улітку. І в Москві працювали, і в Києві спілкувалися. Скажу одне - людина, яка продасть свою маму за гроші. Він стала коханцем одного з впливових людей, і, як липучка, липне до всіх, хто дасть гроші. Га*но ти", - висловилася Приходько.

Був знайомий із Шепелєвим та Андрій Бєдняков. Він написав коротко: "Ще один довб**б у моєму місті".

Даша Астаф'єва теж висловилася коротко: "Х*йло воно і в Маріуполі х"уйло"

Колишні колеги Шепелєва в гніві (скриншот)