Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо вперше стане мамою

Александра Даддаріо чекає на дитину

Так, про вагітність актриса розповіла в кавер-сторі журналу Vogue, знявшись з кругленьким животом у фотосесії.

Зараз Александра перебуває на шостому місяці вагітності. Довгий час вона приховувала своє цікаве положення, оскільки не хотіла квапити події через пережитий у минулому викидень.

"Це довга і складна історія, тому я не хочу вдаватися в деталі. Переживання та емоційні травми такого роду дуже важко пояснити комусь, хто не пережив те ж саме", - поділилася акторка.

"Зараз я по-справжньому можу відчути все те, що пережили інші жінки, зіткнувшись із подібним - раніше я не до кінця розуміла, через що їм довелося пройти. Це дуже, дуже боляче", - додала вона.

Александра Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Зазначимо, що Александра з 2022 року заміжня за телепродюсера Ендрю Форма. За офіційною версією, вони познайомилися випадково, зустрівшись на вулиці.

Пара почала зустрічатися і вже через пів року, наприкінці 2021-го, оголосила про заручини.

Для Даддаріо це буде перша дитина, а в її чоловіка вже є двоє синів від попереднього шлюбу з Джорданою Брюстер.

Александра Даддаріо з чоловіком (фото: instagram.com/alexandradaddario)