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Зірка "Барбі" Марго Роббі вперше стала мамою

Марго Роббі (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

Австралійська акторка Марго Роббі, відома за такими фільмами, як "Барбі", "Загін самогубців" і "Вовк з Волл-стріт", народила первістка від свого чоловіка, продюсера Тома Акерлі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, у знаменитості з'явився на світ син. Це сталося ще 17 жовтня.

Сім'я голлівудської зірки тримала новину про народження малюка у секреті.

"Марго Роббі народила першу дитину від чоловіка Тома Екерлі. Друзі та родичі пари тримають у таємниці новини про дитину - хлопчика, який народився 17 жовтня, - щоб захистити їхнє приватне життя", - йдеться в публікації.

Марго Роббі (фото: Кіноріум)

Повідомляється, що пологи у Роббі пройшли без ускладнень, вони почалися трохи раніше передбачуваного терміну.

Для родичів австралійської актриси це вже 12-й онук. Вони незабаром вилетять до Лос-Анджелеса, щоб подивитися на новонародженого хлопчика.

Що відомо про особисте життя Марго Роббі

Марго Роббі перебуває у шлюбі з Томом Екерлі. Вони познайомилися на зйомках фільму "Французька сюїта" в 2013 році.

Спочатку актори просто дружили, але зрештою їхні стосунки переросли в роман, і у 2016 році пара зіграла весілля.

Марго Роббі з чоловіком (фото: instagram.com/alpha_meows)

Том і Марго не тільки є подружжям, а й часто працюють разом над спільними проектами, у них є власна продюсерська компанія LuckyChap Entertainment.

Про те, що Роббі чекає на дитину, стало відомо в липні. Новину також повідомило видання Daily Mail, опублікувавши фотографії актриси з кругленьким животом. Будучи вагітною, Марго не ховалася від папараці і кілька разів виходила у світ.
 

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