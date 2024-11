Звезда "Барби" Марго Робби впервые стала мамой

По информации издания, у знаменитости появился на свет сын. Это произошло еще 17 октября.

Семья голливудской звезды держала новость о рождении малыша в секрете.

"Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Экерли. Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, который родился 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в публикации.

Марго Робби (фото: Кинориум)

Сообщается, что роды у Робби прошли без осложнений, они начались несколько раньше предполагаемого срока.

Для родственников австралийской актрисы это уже 12-й внук. Они вскоре вылетят в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть на новорожденного мальчика.

— PopQ (@PopQculture) November 3, 2024