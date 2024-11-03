Звезда "Барби" Марго Робби впервые стала мамой

По информации издания, у знаменитости появился на свет сын. Это произошло еще 17 октября.

Семья голливудской звезды держала новость о рождении малыша в секрете.

"Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Экерли. Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, который родился 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в публикации.

Марго Робби (фото: Кинориум)

Сообщается, что роды у Робби прошли без осложнений, они начались несколько раньше предполагаемого срока.

Для родственников австралийской актрисы это уже 12-й внук. Они вскоре вылетят в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть на новорожденного мальчика.

Это будет been reported що Margot Robbie ha Gir birth на її першу дитину на хлопчика, с ее хозяином Tom Ackerly. Congrats are in order! #MargotRobbie #TomAckerley pic.twitter.com/6DDJQViUqN — PopQ (@PopQculture) November 3, 2024

Что известно о личной жизни Марго Робби

Марго Робби состоит в браке с Томом Экерли. Они познакомились на съемках фильма "Французская сюита" в 2013 году.

Сначала актеры просто дружили, но в конце концов их отношения переросли в роман, и в 2016 году пара сыграла свадьбу.

Марго Робби с мужем (фото: instagram.com/alpha_meows)

Том и Марго не только супруги, но и часто работают вместе над совместными проектами, у них есть собственная продюсерская компания LuckyChap Entertainment.

О том, что Робби ждет ребенка, стало известно в июле. Новость также сообщило издание Daily Mail, опубликовав фотографии актрисы с кругленьким животом. Будучи беременной, Марго не пряталась от папарацци и несколько раз выходила в свет.