Зіпсуєте та витратитесь на ремонт. Як не можна економити на обслуговуванні авто

Завдяки правильній експлуатації авто краще та довше служить. Однак іноді водії намагаються заощадити на машині, а потім доводиться витрачатись на ремонт.

Про те, як категорично не можна економити на обслуговуванні своєї автівки - читайте в матеріалі Styler.

Несвоєчасне миття автомобіля

Забруднене повітря великих міст, опади, бруд з дороги - все це осідає на поверхню авто. За частотою миття треба завжди слідкувати, оскільки з часом бруд може в'їдається в лакофарбове покриття. Таким чином чистка автомобіля потім стає проблемною.

Неякісний бензин

Натрапити на неякісний бензин найчастіше можна на дешевих заправках. На таких АЗС є ризик заправити машину паливом, яке неправильно зберігалось, містить добавки або воду. До того ж дешеві добавки забруднюють двигун авто, через що потім може виникнути потреба в ремонті.

Ігнорування проблем

Коли щось засвистіло під капотом чи ви чуєте якийсь шум, писк, стукіт, тріск - краще без зволікань звернутися до автосервісу. Через такі "незначні" проблеми потім доведеться витрачатись на капітальний ремонт.

Варто пам'ятати, якщо є якась проблема, то її потрібно відразу вирішувати, а будь-які сторонні звуки потрібно перевіряти одразу.

Ставити різні шини

Від шин залежить безпека їзди. Дуже часто вони зношуються нерівномірно - передні колеса швидше, ніж задні. Також буває таке, що прокололи або порізали лише одну шину і її потрібно замінити.

Насправді згідно з правилами дорожнього руху допускається заміна шин парами відповідно до осей - передньої та задньої. Однак користуватись автомобілем із різними шинами на одній осі категорично заборонено.

Покупка вживаних запчастин

Якщо ви купите хороші вживані автозапчастини, вважайте, що вам пощастило. Насправді є дуже велика ймовірність, що запчастина буде неробоча, тобто непотріб.

Якщо ж ви все одно бажаєте ризикнути та придбати вживану запчастину, принаймні поставтеся серйозно до процесу її пошуку. Запитайте у знайомих де можна купити такі деталі або самостійно читайте інформацію та відгуки про магазини.