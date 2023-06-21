Як складати речі у валізу, щоб і багаж закрився, і все необхідне влізло: крутий лайфхак

Збираючись у поїздку чи подорож, ви можете зіштовхнутися з тим, що всі необхідні речі просто не влазять у валізу. Однак не варто скидати все абияк і брати додаткові сумки.

На сайті Express.co.uk розповіли, як правильно упаковувати валізу, щоб влізло все та навіть більше.

Популярний метод не працює

Найчастіше речі, а саме одяг у валізу складають, скручуючи. Таким чином він займає мало місця та компактно розміщений у всій валізі.

Мінусом такого методу є те, що після дороги одяг потрібно прасувати. Адже скручений у кілька разів, він матиме непрезентабельний вигляд. Тож одягти щось відразу та йти у справах у новому місті вам не вдасться.

А як тоді складати одяг?

Експерти радять робити це так само як ви складаєте одяг у шафу. У валізі він займатиме стільки ж місця, якби ви його скрутили.

Як альтернативу ви можете використати спеціальні пакувальні пакети для одягу. Вони також компактно ляжуть у вашу валізу, а одяг матиме значно кращий вигляд.

Пакувальні пакети для одягу у валізу (фото: express.co.uk)

Як не загубити свою валізу в аеропорту

Якщо ви подорожуєте літаком, то не зможете везти весь багаж із собою. Після приземлення перед вами стоятиме задача - знайти свої речі в купі інших.

Для того, щоб цей процес був значно легшим, позначте свою валізу чимось яскравим. Це може бути стрічка, наліпка, чохол на валізу тощо. Принаймні так вам не доведеться витрачати купу часу, шукаючи свій багаж.