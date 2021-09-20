"Зимы будет все меньше": ведущий украинский синоптик шокировал прогнозом

Зима в Украине полностью не исчезнет, но количество зимних дней со временем будет становиться все меньше.

По словам синоптика, несмотря на глобальные изменения климата в мире, которые сильно ускорились в последние десятилетия, говорить о том, что зимы исчезнут было бы ошибкой.

Кульбида говорит, что каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть в ближайшие 20 лет она вырастет почти на градус, что очень много.

"И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха", - рассказал синоптик.

Тем временем в Украину пришла метеорологическая осень

Синоптики говорят, что случилось это 19-го сентября - на месяц раньше, чем это было год назад.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней.

"В этот день среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов тепла и составила 11,9 градусов тепла", - рассказали в Центральной геофизической обсерватории.