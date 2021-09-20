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"Зимы будет все меньше": ведущий украинский синоптик шокировал прогнозом

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 16:15
"Зимы будет все меньше": ведущий украинский синоптик шокировал прогнозом Фото: Что будет с зимой в Украине в будущем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Зима в Украине полностью не исчезнет, но количество зимних дней со временем будет становиться все меньше.

Об этом рассказал ведущий украинский синоптик, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам синоптика, несмотря на глобальные изменения климата в мире, которые сильно ускорились в последние десятилетия, говорить о том, что зимы исчезнут было бы ошибкой.

Кульбида говорит, что каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть в ближайшие 20 лет она вырастет почти на градус, что очень много.

"И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха", - рассказал синоптик.

Тем временем в Украину пришла метеорологическая осень

Синоптики говорят, что случилось это 19-го сентября - на месяц раньше, чем это было год назад.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней.

"В этот день среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов тепла и составила 11,9 градусов тепла", - рассказали в Центральной геофизической обсерватории.

Ранее ученый рассказал, что через тридцать лет юг Украины может превратиться в самую настоящую пустыню.

Также мы писали, что изменения климата станут необратимыми. Эколог назвала сроки и рассказала, как можно этого избежать.

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