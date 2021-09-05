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Изменения климата в Украине станут необратимыми: эколог назвала "точку невозврата"

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Воскресенье 05 сентября 2021 11:39
Изменения климата в Украине станут необратимыми: эколог назвала "точку невозврата" Фото: Эколог предупредила про необратимые изменения климата (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если не принимать необходимые меры, изменения климата в Украине через десять лет станут необратимыми. Уже сейчас, по мнению эколога Валерии Заружко, мы видим последствия, а после 2030-го года будет достигнута "точка невозврата".

Об этом вице-президент Профессиональной ассоциации экологов рассказала в программе "Сегодня Утро. Выходной" на канале "Украина 24".

По мнению эксперта, уже сегодня мы видим влияния климатических изменений на нашу страну. Эколог привела в пример мощные ливни в середине лета.

"Мы видели это собственными глазами, когда 19 июля за полчаса выпало аномальное количество осадков, которое обычно выпадает в течение месяца. Это уже свидетельствует о том, что мы видим огромные изменения климата в Украине уже сегодня", - говорит Заружко.

Она добавила, что времени в обрез, так как если ничего не изменить до 2030-го года, процессы уже будут необратимыми.

Валерия Заружко рассказала, как остановить глобальное изменение климата в нашей стране с помощью перемен на государственном уровне. Это - переработка вторсырья, уменьшение выбросов в атмосферу, просветительская работа с населением, которую нужно начинать со школы или даже детсада.

"Внедрение методов циркулярной экономики, которые уже введены в европейских странах. Именно это даст нам возможность не использовать наши природные ресурсы, а использовать сырье, которое было уже использовано ранее, то есть берем вторичное сырье и используем его в новых продуктах. Это первый уровень. Во-вторых, мы должны уменьшить выбросы в атмосферу", - добавила эколог.

Ранее климатолог предупредила, что лето в Украине будет становиться все жарче и жарче с каждым годом.

Также мы сообщали, что в Киеве возле огромного ТРЦ "протух" Днепр, после чего токсичная вонь стояла в радиусе километра.

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