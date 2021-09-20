Метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

"Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и составила 11,9 градусов тепла. По прогнозу Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться", - говорится в сообщении.

Как отмечают климатологи, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

По климатической норме 1991-2020 гг. нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока. Позже метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году-15 октября.