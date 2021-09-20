Метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.
"Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и составила 11,9 градусов тепла. По прогнозу Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться", - говорится в сообщении.
Как отмечают климатологи, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.
По климатической норме 1991-2020 гг. нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока. Позже метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году-15 октября.
Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 22,3 градусов тепла. Это на 1,9 градусов превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.