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Метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 11:41
Метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году Метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.
Автор: Александр Белоус

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

"Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и составила 11,9 градусов тепла. По прогнозу Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться", - говорится в сообщении.

Как отмечают климатологи, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

По климатической норме 1991-2020 гг. нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока. Позже метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году-15 октября.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 22,3 градусов тепла. Это на 1,9 градусов превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

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