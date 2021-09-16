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Синоптик о зимах в Украине: не исчезнут, но снежных дней будет все меньше

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 13:28
Синоптик о зимах в Украине: не исчезнут, но снежных дней будет все меньше Фото: синоптик предупреждает об уменьшении зимних дней в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на глобальные изменения климата в мире, зимы в Украине со временем не исчезнут. Однако снежных дней для украинцев будет становиться все меньше.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам синоптика, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

"И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха", - рассказал Кульбида.

Однако делать прогноз относительно наступления зимы в этом году синоптик не спешит, объясняя это так:

"Зима может быть и раньше, и позже, а затем отступить и снова прийти. Поэтому делать такие долговременные прогнозы рискованно и не правильно, потому что можно дезинформировать людей".

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