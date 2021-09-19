В Украине через 30 лет вырастет пустыня: ученый шокировал прогнозом
Климатические изменения во всем мире, и в частности в Украине, могут привеси к тому, что уже через несколько десятилетий часть нашей страны может превратиться в пустыню
Об этом рассказал директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий в эфире канала Украина 24.
Изменения климата - катастрофические
Ученый говорит, что изменения климата на нашей планете явление обычное и происходит постоянно. Но так быстро, как сейчас - такого не было никогда.
"Это - уже то, что прибавляет к природным процессам человек. Вот эту скорость, которую можем обеспечить только мы своей индустриальной деятельностью, этими выбросами парниковых газов", - рассказывает эксперт.
Евгений Дикий добавил, что климат и без нас бы менялся, но менялся бы он с такой скоростью, что мы могли бы к этому адаптироваться.
"Сейчас мы задали такой темп, который можно сравнить с разогнанной машиной. И машина разогнана уже настолько, что если мы прямо сейчас нажмем на тормоза и выключим двигатель, все равно она по инерции еще поедет", - добавил он.
Если же прекратить вредные выбросы, со временем климат со временем стабилизируется.
Пустыня в Украине - лишь вопрос времени
По словам ученого, через 30 лет мы увидим в Украине пустыню. К примеру, там, где сейчас Олешковские пески - маленький фрагмент пустыни в Херсонской области, вырастет самая настоящая пустыня.
"Проблема в том, что это образование не является природным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы... И буквально через несколько десятилетий через неправильное вспахивание и высыхание там образовалась такая пустыня. Сейчас мы стоим перед угрозой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - говорит эксперт.
Он уточнил, что все земли, которые традиционно считаются степной зоной на юге, могут стать со временем пустыней.
Ранее эколог также рассказала, когда изменения климата в Украине станут необратимыми, и можно ли этому помочь.
Также климатолог рассказала, что лето в Украине будет с каждым годом становиться все жарче и жарче.